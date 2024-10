La última de Nico Williams que ya hartó a Deco: el delantero y su complicidad con el Athletic sigue

El mercado de fichajes estuvo en su punto más alto antes y durante parte de la temporada, hasta que llegó el día de cierre. El Barcelona dejó ir a más de un jugador como Ilkay Gündogan y se despidió de una pieza clave como Sergi Roberto. Enseguida, la máxima prioridad para Joan Laporta y Deco era ir en busca de una de las revelaciones de España, Nico Williams, delantero del Athletic Club y con altas chances de llegar a Cataluña.

Sin embargo, las negociaciones fueron de mal en peor, del atacante confirmó que no salía de Bilbao y el Barça se quedaba sin su máxima obsesión del verano. Al final fue en busca de Dani Olmo y el formado en Can Barça aceptó, pero el conjunto culé no se pudo sacar la espina de no concretar el fichaje del menor de los Williams. Es más, el jugador español se encargó de confirmar su actualidad en su equipo y lo que le depara el futuro, sin rastros del elenco blaugrana.

Feliz en el Athletic

Si no fuera poco, días después de que Nico Williams se bajara de la lista de fichajes del Barcelona, el jugador hizo un video jurando su lealtad al Bilbao. Ahora, las cosas no han cambiado mucho ya que en una reciente entrevista con ‘El Mundo’, Williams dijo que “no pienso en mi futuro ahora. Estoy muy feliz de estar en el Athletic, los aficionados también están contentos”.

Está en su casa

El nacido en Pamplona tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, tiene un valor de 70 millones de euros según Transfermarkt. El extremo no le tiene miedo a nada y menos al momento de confirmar dónde está parado. “Bilbao es mi casa, estoy muy contento y quiero disfrutar aquí, quiero llevar al Athletic al mejor nivel”, confesó un seguro Williams.

Barcelona no lo descarta

Nico Williams dejó en claro que quiere llevar a la final al Athletic, una muestra más de su compromiso y lealtad a los de San Mamés. Pero el Barcelona hace caso omiso a este sueño del delantero y, según varios medios españoles, Deco sigue apuntando para la próxima temporada a Nico.