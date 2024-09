Lamine Yamal, Nico Williams y el sucesor de Lewandoski: Deco y Flick proyectan el Barça 2025

El director deportivo del FC Barcelona, Deco, continúa trabajando para que el culé vuelva a disfrutar de una época de oro como la de Pep Guardiola, Lionel Messi y Andrés Iniesta. Es por ese motivo que el dirigente no se conforma con el gran arranque de temporada en La Liga y va por más.

Después del gran culebrón del mercado de pases por la fallida llegada de Nico Williams al Barça, Deco sabe que la historia no se puede repetir y tiene en claro que el gran objetivo es reunir a Lamine Yamal con su amigo.

Además de Williams, la idea del Barcelona es fichar un centrodelantero joven, sobre todo teniendo en cuenta que el polaco Robert Lewandoski tiene 36 años y está transitando su última etapa como futbolista profesional.

En los últimos días, un nombre que empezó a retumbar en los pasillos de las oficinas del Barcelona es el del colombiano Jhon Jader Durán, el delantero del Aston Villa.

El joven de 20 años está teniendo un gran arranque de temporada y ya anotó 4 goles en 5 partidos por b, todos siendo suplente. Además, marcó un tanto en la victoria 2-1 de los Villanos sobre Wycombe Wanderers por la tercera ronda de la EFL Cup.

Con sus 5 goles, Durán quedó a solo 3 de igualar su mayor registró desde que arribó al club del fútbol inglés. En la temporada pasada estuvo en 37 partidos, en los cuales gritó en 8 oportunidades.

Jhon Duran has scored four goals in five substitute appearances for @AVFCOfficial this season! 💫



Will Unai Emery start him against Ipswich on Sunday, or continue to deploy him from the bench? pic.twitter.com/X01xDoxu4z