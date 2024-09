Slot, coincide con Motta: Barça se salva del culebrón de Liverpool; Díaz, Darwin y Salah, tranquilos

Liverpool b no hizo grandes movimientos en este mercado de pases a pesar de la salida de Jürgen Klopp. El alemán fue reemplazado por el neerlandés Arne Slot que prácticamente heredó la misma plantilla y solo tuvo el fichaje de Federico Chiesa, el talentoso extremo que quedó libre de la Juventus de Italia.

Desde su llegada a Anfield, el italiano aún no ha debutado como titular con la camiseta del Liverpool, y solo ha jugado un puñado de minutos en las victorias contra el Bournemouth, en la Premier League, y el AC Milan, en el debut de la fase de grupos de la Champions League.

Slot fue consultado al respecto en conferencia de prensa y fue directo al grano: “No creo que pueda jugar 90 minutos. Sólo ha jugado 25 minutos, como máximo, en los últimos tres o cuatro meses”

Asimismo, el entrenador de los Reds dijo: “No creo que haya jugado ningún amistoso con Juventus tampoco. Tenemos muchas opciones, en nuestra opinión está para comenzar pero no puede jugar 90 minutos en el nivel que tenemos que jugar contra West Ham”.

Arne Slot:



🎙️🗣️- "Federico Chiesa is ready to 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧 tomorrow night but isn't ready to complete 90 minutes yet.” pic.twitter.com/0PUsqWFzZA