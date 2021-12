Laporta acerca el jaque mate de Ter Stegen con 2 nombres para el Barça

Son varios los problemas que deberá abordar Xavi Hernández cuanto antes en el plano futbolístico para tratar de revertir la delicada situación que atraviesa el FC Barcelona. Contra el Bayern Múnich el equipo dejó una imagen para el olvido y, aunque el entrenador fue una de las figuras más cuestionadas del vestuario por ello, hay otro gran damnificado de la debacle en Allianz Arena: Marc-André ter Stegen.

El guardameta alemán está siendo estos días uno de los focos de las críticas por el segundo gol que encajó el equipo, pero ese suceso solamente supone uno más en la lista de errores del portero germano en los últimos meses. El rendimiento de Ter Stegen durante sus primeras cinco campañas en la Ciudad Condal ha sido excelente y durante ese periodo nadie puso en duda su valía par el Barça, pero en la campaña precedente y en la actual el equipo está acusando de forma estrepitosa el bajón de rendimiento del alemán, culpabilizado en muchos de los tropiezos del equipo.

Es por eso que Joan Laporta, quien lleva presenciando esta decadencia más tiempo que Xavi, está dispuesto a tomar medidas para tratar de remediar los problemas en la portería y, dado que actualmente el vestuario no cuenta con una alternativa de garantías para poder hacerlo (Neto Murara tampoco ha dejado credenciales convincentes en sus participaciones), tiene dos nombres sobre la mesa para dar la patada definitiva al arquero germano de 29 años el próximo verano: André Onana y Dean Henderson. La crítica situación que atraviesa la tesorería culé impide fijar objetivos de primer nivel europeo, pero sí permitirá la llegada de alguno de los dos futbolistas mencionados.

Por un lado, André Onana, quien se ha reincorporado al Ajax después de cumplir una sanción ejemplar, no entra en los planes del conjunto neerlandés y está dispuesto a buscar un cambio aires incluso en el mes de enero. Eso sí, Laporta tiene otras necesidades más urgentes para el mercado invernal y hasta el próximo verano el presidente no valorará lanzar una ofensiva por el guardameta camerunés, que podría incorporarse gratis en 2022… si es que el Inter de Milán no se hace con sus servicios antes.

Por otra parte, la otra alternativa que maneja Laporta es la del portero inglés del Manchester United. Henderson apenas ha tenido participación en Old Trafford por el espectacular nivel mostrado por David De Gea y lleva varios meses dejando abierta la posibilidad de salir en 2022, a pesar de tener contrato en vigor hasta 2025. Su precio rondaría los 15 millones, una cifra que la previa salida de Ter Stegen permitiría abonar sin mayores problemas.