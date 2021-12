Todos atentos a Ousmane Dembélé: Laporta y Xavi temen el factor clave

Los últimos meses han estado repletos de rumores sobre una posible salida de Ousmane Dembélé al terminar la presente campaña, o incluso en el mercado invernal que se abrirá próximamente, dado que el futbolista finaliza contrato en junio. El extremo de 24 años en ningún momento ha dejado pistas claras sobre su futuro, pero en las últimas horas ha entrado en escena un factor que podría ser determinante para despejar esas dudas: el club que gustaba a Dembélé para salir en verano vuelve a escena, el Manchester United.

Express ha desvelado en las últimas horas que el conjunto inglés ha retomado su interés a sabiendas de que el crack no está nada convencido de seguir vinculado al FC Barcelona. Xavi Hernández y Joan Laporta no han podido dejar más claro en las últimas semanas que la renovación del futbolista es una de sus máximas prioridades a día de hoy, pero la única opción blaugrana para poder lograr esa ansiada firma ahora parece contar con una traba que podría ser determinante: el galo quiere quedar libre en junio y a partir de ahí valorar una propuesta más atractiva en lo salarial por parte del conjunto culé o, por otro lado, cambiar definitivamente de liga.

El proyecto tan poco atractivo y ambicioso que se está gestando en la Ciudad Condal supone un factor clave para que el United, un equipo lleno de estrellas, convenza al futbolista en 2022. Los ingleses han mostrado sumo interés en Dembélé durante los dos últimos periodos veraniegos, especialmente en 2020, pero las reticencias del conjunto catalán para dejarle salir provocaron que finalmente fuera Jadon Sancho el elegido para llegar a Old Trafford en esa ventana. No obstante, más de un año después de ese movimiento, los Red Devils parecen estar convencidos de lanzarse a por el francés en enero o, en su defecto, el próximo verano, cuando el jugador ya no tenga ningún tipo de compromiso con el cuadro culé.

Y es aquí donde reside el gran dilema de Laporta y Xavi: Dembéle ha dejado entrever que se venderá al mejor postor y eso podría implicar su salida a coste cero en junio, pero dejarle salir en enero para rescatar una cifra por ello echaría por tierra los objetivos del conjunto blaugrana, que a día de hoy tienen en el ex del Borussia Dortmund su mejor baza para sacar adelante los resultados.