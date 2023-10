Laporta aparta los líos Vinicius y Negreira con el recambio galáctico de João Félix: 90% de opciones

Pescar en río revuelto y con ello desviar la atención del foco mediático es algo que se le da especialmente bien a Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, y ni el jugador que puede servir a esta causa es un cualquiera ni hay pocas opciones de conseguirlo, lo cual certifica que, si João Félix termina siendo un imposible en el mercado veraniego, el sustituto puede ser igualmente ilusionante, y eso puede aplacar el caso Negreira y el escándalo por el tuit de Mikel Camps contra Vinicius.

Salida segura

El lío que le ha estallado al Manchester United en general y a su entrenador, Erik ten Hag, en particular con la situación de André Onana, muy discutido y haciendo que la afición reclame a David de Gea, y Casemiro, al que señalan muchas voces como un error, no es más que uno más entre la gran amalgama de dificultades que están teniendo lo red devils esta temporada, y entre todas ellas quizá la que se lleve la palma es la situación de Jadon Sancho, al que el club quiere sacar de la plantilla en enero.

En la Serie A están muy avanzados; el United lo favorece

Y si hay un club que se acerca al extremo inglés esa es la Juventus de Turín, que parece el ecosistema perfecto para que el jugador británico pueda volver a sentirse futbolista. Pero la Vecchia Signora no va sola a esta lucha, también Barça y Borussia Dortmund pugnan por el futbolista red devil. Sobre ello, en Old Trafford confían en dos fórmulas para esa salida “90% posible”, que afirman en Inglaterra: la cesión y el préstamo con opción obligatoria de compra.

Según el precio, a los tres equipos le interesan sendas posibilidades, pero si tenemos que categorizar en aquella que prefieren en can Barça esta pasa por ese préstamo con una opción muy a la baja de compra; más que nada porque no podrán hacer frente a grandes cantidades, pero aún así necesitarán talento si João Félix sale del club ante el precio que por él pedirá el Atleti, una cantidad que no bajará de los 90-100 millones. Por todo ello, conviene estar atentos a la situación de Sancho en próximas fechas.