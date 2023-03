Laporta avergüenza al barcelonismo con el heredero de Messi… ya no lo aguanta más, fuera por 100M

Como suele ocurrir tantas veces en el FC Barcelona, el debut de un joven formado en La Masía en el Camp Nou despierta muchas expectativas. Todos y cada uno de los canteranos que han vestido la camiseta del Barça alguna vez, han tenido que lidiar con esa presión. Sin embargo, en los últimos años, ha habido un canterano en concreto, Ansu Fati, que ha sobrepasado estas expectativas generadas, teniendo que cargar el peso sobre sus espaldas de heredar el dorsal ‘10’ que dejó libre Leo Messi.

Sin embargo, lo cierto es que, por culpa de las lesiones, el delantero no ha vuelto a ser el mismo futbolista eléctrico y desequilibrante que fue en sus primeras dos temporadas y su progresión se ha ido estacando poco a poco. Una situación que, por otro lado, no es ajena a la directiva presidida por Joan Laporta, hasta tal punto que, de acuerdo con varios medios españoles, el club catalán le ha puesto el cartel de transferible con un precio de venta de 100 millones de euros, en una decisión que podría no gustar al barcelonismo, teniendo en cuenta que desde su debut, Ansu Fati siempre ha sido sobreprotegido por el Camp Nou.

Sea como sea, en vistas de la complicada situación económica que está atravesando el FC Barcelona, una hipotética venta del canterano por 100 millones de euros sería un gran alivio para las castigadas arcas del club. Y si bien se antoja muy complicado que ningún club pueda llegar a los tres dígitos por un jugador que no ha conseguido recuperar su nivel, tras encadenar varias lesiones, según informan desde Inglaterra, el Manchester United estaría dispuesto a negociar, aunque sin superar los 70 millones de euros.

En cualquier caso, teniendo en cuenta que Ansu Fati ha pasado de ser considerado intransferible a ser un activo del club para sacar dinero, resulta evidente que la confianza por parte de la directiva presidida por Joan Laporta en el canterano ha disminuido drásticamente esta temporada en la que, como comentamos, el delantero no ha mostrado indicios de recuperación alguna. Una desconfianza que también se puede observar en los terrenos de juego, donde el ‘10’ azulgrana tiene una media de minutos por partido inferior a los 40’.