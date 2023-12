Laporta da la alegría del año a Deco y Xavi: el 9, Arabia y Romeu financian al galáctico impensable

Xavi Hernández pasó de marcar como uno de los descartados para el partido ante el Royal Antwerp (Champions League) a Robert Lewandowski, estrella del Barça, a situarlo como titular en la debacle de Amberes. Una decisión sorprendente por muchos motivos y a la que Deco, director deportivo culé, puso ruido: no hubo ni consenso ni acuerdo con el club, el técnico obró como quiso. Pero no todo son discrepancias entre el míster y el portugués. Y es que, el entrenador y el polaco no se encuentran, eso se refleja en el campo y Joan Laporta parece que reacciona: el gran objetivo del club azulgrana será financiado con su venta.

MLS o Arabia Saudí

La jugada que pretende el mandatario y que cuenta con el beneplácito de Deco y Xavi es vender a Lewandowski mucho antes de la finalización del contrato del nueve (hasta 2026) y con ello sacar un rédito económico suficiente como para financiar al crack que gusta a todos, que se antoja necesario ante el error que ha supuesto fichar a Oriol Romeu. Esta información la corrobora Footbal Insider, que incluso pone cifras y destino al jugador del Barça.

Por un lado, señala el mass media que Bruno Guimaraes, el jugador del Newcastle que quiere el Barça, no saldrá de St. James Park por menos de 100 millones de libras -una cifra abultadísima-, sin embargo el medio de comunicación apunta a que el Barça tendría una bala en la recámara para conseguir acercarse a las pretensiones de los magpies a través de la venta prematura del delantero centro al único destino que le puede reportar tales cifras: la Saudi Pro League.

Es verdad que la MLS ha sido un destino predilecto para el polaco o al menos recurrente, pero también es cierto que en la liga en la que juegan CR7 o Benzema ya han estado dispuestos a dar enormes cantidades por el ex del Bayern de Múnich, y dados los precedentes con otros jugadores, que el jugador no está dando el rendimiento esperado y que incluso el director deportivo y el entrenador, tan distantes en otros asuntos, coinciden en el cambio de cromos, esta es la mejor (y quizá, única) opción para llegar a Bruno Guimaraes, que, como decimos, gusta a todos.