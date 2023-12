Catástrofe en Amberes y peligro inminente, Deco advierte a Laporta con Xavi: 48h clave en el Barça

El Barça se clasificó como primero de grupo en la Champions League y dejó atrás dos temporadas en las que estar entre los dieciséis mejores de Europa ya era un reto inalcanzable en el gigante de la ciudad condal, pero la consecución de este objetivo no sirve a la cúpula culé, como pensaba Xavi Hernández, especialmente a un Deco que salió indignado de Amberes tras otra derrota más del FC Barcelona y que hace que no vaya a cambiar su opinión negativa sobre el míster, y eso poco menos que acorrala al Barça en general y a Joan Laporta en particular.

Los números y los resultados no acompañan

En verdad, que el director deportivo salga ante los medios para contradecir, hasta en dos ocasiones, la versión del entrenador (ya saben, una convocatoria y sus descartes consensuada, la cual, para más inri, acabó con otro mal partido de Lewandowski) es ya de por sí sospechoso, pero que lo haga cariacontecido y después de la segunda derrota consecutiva del Barça en unos días es redundante. Dicen de puertas adentro ciertas fuentes que el portugués tiene claro que Xavi, otrora protegido de Laporta, no es el entrenador indicado para el Barça y que a estas alturas difícilmente va a mover el presidente a Deco de esa idea, la cual viene avalada por los malos números y los resultados.

Abarcando estrictamente lo pragmático, los resultados de Xavi, tanto en goles anotados como encajados, en victorias y derrotas o en el tránsito por la competición europea, son muy malos para lo que está acostumbrado el Barça en su historia reciente y eso basta para sembrar la alarma. Por eso Deco ya no ceja en su empeño de incomodar al entrenador, y encima sobre el césped no hay nada a lo que acogerse: el equipo juega mal y ya no obtiene rédito en el marcador, ni siquiera cuenta con la excusa de las lesiones, la moral es baja y lo que es peor, en el club hay muchas voces que piensan que el entrenador desaprovecha una gran plantilla.

Laporta y Deco primero le imponen a Xavi que cambie la convocatoria y lleve a jugadores a los que había dado descanso. Xavi admite en la previa que “es consensuado con Laporta y Deco” y hoy Deco dice que “no consensuaron nada”.

Lo han vendido totalmente.pic.twitter.com/dMLJ2x6ljK — Marçal Lorente (@Marsallorente) December 13, 2023

Con todo este caldo de cultivo, las dos derrotas, ante Girona y Antwerp, a una distancia alarmante en liga de los gerundenses y el Real Madrid y en plena crisis de juego y resultados, el choque de Valencia, tal y como os anunciábamos en Don Balón, puede ser más transcendental de lo que parece. Dicho lo cual, la pregunta es obvia, ¿peligra el puesto de Xavi si cae en Mestalla? Sí y no. Si pierde, habrá más de una voz con su decisión tomada para la temporada 24/25, sin embargo el Barça no quiere cambiar de entrenador en diciembre, por lo que el club esperaría a ver lo que sucede en Copa del Rey y Champions League; eso sí, ante una derrota en territorio ché, la continuidad del míster de cara a la próxima campaña se le pondría a Laporta muy compleja: Deco ya ha elegido su cabeza de turco.