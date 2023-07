Laporta deja pasar la mayor oferta jamás hecha al Barça tras Neymar y Xavi lo aplaude ¿Y ahora qué?

El barcelonismo quizá dude del acierto de una decisión que he revelado ahora Joan Laporta con respecto a uno de sus cracks y que podría darle en la actualidad la viabilidad que busca el Barça. Es verdad que hablamos de un jugador clave en el esquema de presente y futuro del club y de Xavi Hernández, pero la oferta es igualmente única y, por tanto, hubiera sido una solución excelente a los problemas del Barça en este mercado de fichajes. Eso fue la temporada pasada, llegado este punto, hay quien se pregunta si algo así habría que haberlo aprovechado.

En el medio de comunicación, TV3, el presidente del Barça afirmó que “el año pasado tuvimos una oferta de 100 millones de euros por Frenkie de Jong e hicimos bien en no venderlo. Hay jugadores que no deberían estar en el mercado”. Esta idea sobre la propuesta del United la suscribe el actual entrenador del Barcelona, el cual asegura que el neerlandés es patrimonio del club y no puede ser vendido, más hora que han perdido a Sergi Busquets. Tras Neymar, habría sido la mayor venta de la historia del Barça.

Ansu Fati, Umtiti, Ferran y la operación salida

Lo cierto es que, aunque el barcelonismo, como Xavi, considera a De Jong un jugador importante, también ven esos 100 millones de euros como una posibilidad única que bien podría haber aprovechado el Barça, sobre todo ante los problemas que ahora persiguen a la entidad. Por ejemplo, hablamos de la necesidad de bajar 50 millones de euros de gastos, en ventas o salarios, para poder inscribir a Ilkay Gundogan, pero también de las escasas opciones que tendrá de fichar este verano el club o la situación de jugadores que no perdonan dinero, como Samuel Umtiti.

Y no solo eso, también se ha llegado a especular con la opción de tocar alguna de las piezas sagradas de la plantilla si Ferran Torres, Ansu Fati o Raphinha, tres de los transferibles, se niegan a salir. Lo curioso es que entre esos nombres propuestos estaban jugadores como Jules Koundé pero también el internacional con los Países Bajos. Dicen en Inglaterra que el United seguiría interesado en el mediocentro, ¿pero por 100 M?