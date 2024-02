Laporta fichará a 2 fijos de La Roja que pueden en febrero finiquitar la temporada del Real Madrid

No, ya lo dijo Deco, el Barça, dada su precaria situación económica no va a lanzarse a vender a lo loco a sus más grandes estrellas para entrar en la puja por jugadores de la talla de Kylian Mbappé. Simplemente no se lo pueden permitir, pero lo que sí puede hacer el Barça es lanzarse a por dos fijos de La Roja que curiosamente tienen el destino del Real Madrid en sus manos en los dos siguientes compromisos merengues.

El Madrid se juega parte de la temporada en los dos siguientes partidos: uno en LaLiga, ante el Girona, segundo clasificado, este sábado en el Bernabéu (18.30, hora española); el otro será el martes, en Alemania, en su visita al RB Leipzig (21.00, hora española) en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, y en ambos casos hay futuribles de La Roja de cara a la Eurocopa y el Barça que pueden ejercer de verdugos.

Oriol Romeu está sentenciado y hay alternativa

Que Oriol Romeu es entendido por el Barça y Xavi como un error del pasado mercado de fichajes veraniego, es un hecho, de ahí que el Barça vaya a lanzarse con bastantes opciones de éxito a la contratación veraniega del mediocentro del Girona, Aleix García, futbolista convocado por Luis de la Fuente para el último compromiso de España y que tiene muchas opciones de estar en Alemania este verano, en la disputa de la Eurocopa.

El deseado se intentará

Y si a lo de Aleix se le da bastante seguridad, aunque no esté concretado, sobre todo si el City Group cierra filas en torno al equipo catalán si este se clasifica para la Champions League, más difícil, aunque posible es el fichaje de Dani Olmo, estrella del RB Leipzig. Es verdad que el extremo internacional ha renovado con su club, pero la posible venta de Raphinha y el deseo del Barça y el jugador de unir caminos puede hacer el resto.

Y se da el caso que Aleix y Olmo pueden asestar dos durísimos golpes a la temporada del Real Madrid ¿El destino?