Alemany y Xavi saltan la banca: ni Zubimendi ni Kimmich, ojo a la pareja de oro que tendrá Gundogan

El Bayern de Múnich entró en cólera ante la tentativa casi desesperada del Barça por hacerse con uno de los cinco mejores organizadores del continente, Joshua Kimmich. No es para menos en ambos casos. El Bayern, en plena fase de reconstrucción, no quiere perder a uno de sus recursos más certeros; el Barça necesita un pilar que sustituya a Busquets. ¿El resultado?, el fracaso culé por el alemán es rotundo: no hay caso, es imposible. En esta línea había alternativas, igualmente infructuosas: lo de Zubimendi está muy complejo, como lo de Brozovic o Adrien Rabiot, de modo que Alemany y Xavi saltan la banca con una opción inesperada y efectivista que hará de pareja de oro con Gundogan.

Según adelantaron varias fuentes, entre ellas Matteo Moretto, el Barça podría conseguir el fichaje de Dani Parejo, jugador del Villarreal de 34 años y que ya ha gustado en can Barça en el pasado, en los próximos días. El futbolista, que está por la labor de aceptar la operación, podría dejar una cantidad absolutamente simbólica en las arcas del Villarreal y la operación podría cerrarse en los próximos días si el Barça no encuentra otra opción mejor.

Tres primeras opciones muy complejas

Hay que decir que por edad más que por características, Parejo no era ni la primera ni la segunda ni la tercera opción del Barcelona, sin embargo ahora pasa a ser la más factible. Kimmich, el más deseado, es un caso imposible, primero porque su precio de salida sería prohibitivo, cifrado en torno a los 100 millones de euros, pero sobre todo porque pesa sobre él un cartel de intrasferibilidad. Zubimendi, el otro jugador deseado, sería también muy caro y el Barcelona no se puede permitir semejante gasto, sobre todo debido a que las ventas están muy paradas y complicadas.

Con Adrien Rabiot y Brozovic había más posibilidades, pero con el francés no se obró rápidamente y el United se ha adelantado, mientras que al croata le ha surgido la opción de Arabia Saudí y si a eso unimos que tiene contrato en vigor, las opciones en este mercado de fichajes se minimizan. Con Parejo todo es diferente. Conoce la liga, es un jugador de buen trato de balón, muy del perfil de Sergio Busquets, que además tiene un fantástico golpeo de balón y es un organizador de eficacia probada tanto a nivel nacional como internacional y que además no comprometería las arcas. Pero sobre todo posee una cláusula liberatoria en circunstancias como la actual, que pueda salir al Barça. Tanto es así que se afirma desde ciertas fuentes que Parejo podría cerrar su fichaje por el Barça antes de la segunda quincena de julio: una pareja de oro para Gundogan.