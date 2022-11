Laporta le quiere echar y Xavi que se quede: guerra en el Barça

Sergio Busquets termina contrato con el FC Barcelona en junio de 2023 y su continuidad en el conjunto azulgrana no está nada clara. Las intenciones del jugador son las de abandonar el Camp Nou cuando finalice la temporada, pero Xavi Hernández ya le ha traslado tanto al centrocampista, como a Joan Laporta, que quiere que se quede, sigue contando con él, lo que confronta con la estrategia del presidente para el próximo verano.

Joan Laporta tiene en mente poder acometer una gran operación el siguiente periodo estival con los nombres de Bernardo Silva y Lionel Messi como objetivos principales, pero para poder hacerlo, antes, tiene que seguir reduciendo la gran masa salarial del club, por eso, quiere que Sergio Busquets siga los pasos de Gerard Piqué y abandone el FC Barcelona en junio, liberando así su ficha y quedando solo pendientes la de Jordi Alba, Frenkie De Jong y Ter Stegen como grandes fichas dentro de un vestuario donde se pretende estabilizar este asunto.

A Sergio Busquets le atrae la MLS y en más de una ocasión ha hecho pública sus intenciones de emprender algún día una nueva aventura en la liga norteamericana, pero tras la petición de Xavi Hernández, todo podría cambiar. Este último mes, el centrocampista azulgrana ha recibido elogios por parte de Luis Enrique, quien quiere que siga jugando al más alto nivel porque le gustaría contar con él para el siguiente Mundial, y ahora del técnico egarense, quien a pesar de las intenciones del club, sigue contando con él.

De los cuatro capitanes del club, Sergio Busquets es el único que aún cuenta con la confianza de Xavi Hernández, pero, como ya se ha señalado, Joan Laporta prefiere que salga para liberar masa salarial, es más, Mateu Alemany y su equipo ya tienen apuntados varios nombres en la agenda como posibles sustitutos: Kanté, Patino, Jorginho, Rubén Neves o Zubimendi, el favorito del técnico catalán, pero parece que el Manchester United se ha entrometido en esta operación.

Sea como fuere, el recambio de Busquets no podrá llegar si él no sale, y el jugador no se podrá quedar si el FC Barcelona no se sienta a negociar con él. Las posturas están claras por parte de todas las partes y ahora solo queda por saber cuál será el próximo movimiento.