Laporta lo quiere retener y Boehly lo aleja del Camp Nou: guerra por el mejor del mundo en su lugar

Todd Boehly sigue buscando reforzar su plantilla con urgencia, el dueño del Chelsea es consciente que pese a la gran inversión realizada en los pasados mercados no es suficiente para volver a ser un equipo dominante en Europa. En este sentido, ni Chilwell ni Cucurella están dando el nivel esperado y ya busca reforzar el carril izquierdo. Según cuenta el diario Sport, el elegido es Alejandro Balde, el lateral más prometedor del mundo hoy en día.

El canterano blaugrana todavía no ha firmado la renovación con el Barça y en caso de no darse, su salida podría ser algo inminente, ya que no le van a faltar ofertas millonarias por parte de los grandes europeos y el Chelsea ya ha dado el primer aviso con su interés en el jugador.

Cabe recordar que el jugador nunca ha dejado caer que quiera abandonar el club de su vida. Más bien todo lo contrario, Balde es un hombre de club y está poniendo todas las facilidades para que su ampliación de contrato sea una realidad. Sin embargo, su representante es Jorge Mendes y, pese a que el agente no se opondrá a su continuidad, tampoco le temblará el pulso si se tiene que llevar a su jugador a otro lugar donde el dinero no sea un inconveniente.

Por su parte, el Chelsea no tendrá problema en poner el dinero que haga falta para convencer a club y jugador para que se incorpore a las filas blues. Es sabido por todos que a Todd Boehly no le tiembla el pulso a la hora de realizar ofertas multimillonarias y menos por el que podría ser el mejor lateral zurdo del mundo.

El perfil de Balde es el ideal para un club de la Premier League, donde los carrileros profundos y rápidos son los favoritos, ejemplos como Reece James, Kyle Walker son perfiles parecidos al del canterano blaugrana y todos ellos son y han sido intocables para sus entrenadores.

Así pues, Laporta deberá priorizar la renovación de Alejandro Balde para asegurar su continuidad lo antes posible, ya que cuanto más se demore, más ofertas tendrá y más tentado podría estar para dejar Barcelona.