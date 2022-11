Laporta lo quiso, pero eligió al Madrid: duro golpe a Xavi Hernández

Una de las grandes operaciones del Real Madrid el pasado verano fue la de Antonio Rüdiger. El central alemán terminaba contrato con el Chelsea en junio y fueron muchos los equipos que llamaron a su puerta, entre ellos, además del conjunto blanco, se encontraba su máximo rival, el FC Barcelona. El actual jugador del equipo madridista ha concedido una entrevista al diario As donde ha comentado que su única opción siempre fue jugar en el Santiago Bernabéu, a pesar del interés mostrado por parte de Joan Laporta.

“Tocaron a mi puerta, lo hicieron. Pero para mí no fue una posibilidad. Para mí, el Madrid ni siquiera era un sueño porque me parecía algo inalcanzable. Si miras los nombres que han jugado aquí: Zidane, Ronaldo, Cristiano... Tener la posibilidad de jugar con Modric, Kroos o Benzema... Era difícil decir que no”, comentaba Antonio Rüdiger.

El interés del FC Barcelona en Antonio Rüdiger fue real. Durante el mes de mayo, su representante incluso llegó a viajar a la ciudad condal para reunirse con Mateu Alemany y su equipo, pero cuando el Real Madrid llama a tu puerta, tal y como él ha dicho, es muy difícil de rechazar: “Estaba en Londres con mi hermano, fue él quien me lo dijo. ¡No me lo podía creer! Ni siquiera ahora soy capaz de explicar lo que sentí. Se me pone aún la piel de gallina”.



Si acertó o no al escoger la opción del Real Madrid en vez de la del FC Barcelona es algo que ya nunca sabremos. Lo cierto es que su adaptación al conjunto de Carlo Ancelotti ha sido rápida. Se entiende a las mil maravillas con Militão, Alaba, Mendy, Nacho, Carvajal y el resto de sus compañeros, especialmente con el austriaco. Su gran sintonía con Kroos ya le ha dado más de una alegría al conjunto blanco y ‘Carletto’ sabe que será un jugador muy importante para el futuro, por eso quiere contar con él sea la posición que sea, ya le ha utilizado en todas las demarcaciones posibles en la zaga.

En contrapartida, tras el no de Antonio Rüdiger al FC Barcelona, Joan Laporta cerró los fichajes de Koundé, Bellerín y Marcos Alonso para completar una defensa en la que ya estaban Eric García, Piqué, Jordi Alba y Sergi Roberto, porque Christensen ya estaba contratado. Grandes refuerzos para la zaga de Xavi Hernández cuyo rendimiento ha día de hoy ha sido muy alto, a excepción quizás del ex del Real Betis, aunque es cierto que ha estado lesionado gran parte de la temporada.

Antonio Rüdiger jugar junto a David Alaba y Militão antes que Piqué y Eric García y ambos equipos parecen estar contentos con el rumbo que se tomó en verano tras estas operaciones, pero ¿qué hubiese ocurrido si llega a vestir la elástica azulgrana?