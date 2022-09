Laporta manda, fuera del Camp Nou: se irá antes que Depay y Jordi Alba

Miralem Pjanic es uno de los efectivos blaugranas que han estado en el escaparate durante todo el periodo estival, pero el FC Barcelona no ha logrado encontrar un destino que no solo contara con el beneplácito del jugador, sino que estuviera dispuesto a asumir los casi 8 millones anuales netos que recibe el bosnio. No obstante, no todo son malas noticias en este apartado ya que, aunque el mercado de transferencias haya echado el cierre en Europa, el futbolista podría dejar el Camp Nou en las próximas horas.

Joan Laporta tiene claro que la salida del balcánico, aunque sea a coste cero, supondría un alivio para las finanzas de la entidad, sobre todo porque Xavi ya ha dejado patente que no cuenta con el balcánico. El técnico tiene a su disposición a futbolistas como Sergio Busquets, Gavi, Kessié o Frenkie de Jong, quienes cuentan con mucha más confianza por su parte, y fruto de ello Pjanic está siendo invisible en sus decisiones, tanto que el jugador ni siquiera ha debutado en partido oficial esta campaña.

Ahora, tal y como ha revelado BeSoccer, Laporta tiene muy claro su plan: rescindir el contrato del jugador de 32 años para que pueda negociar con otro club que tenga su visto bueno.

A colación de esto, cabe destacar que el Shabah Al-Ahli, equipo de la liga de Emiratos Árabes Unidos, ha ofrecido al bosnio un contrato de tres años, una declaración intenciones que cuenta con luz verde del futbolista a pesar de que hay otro club en Oriente Medio interesado en él, el Al Nassr de Rudi García.

Próximo KO en el Camp Nou

Así pues, aunque los futbolistas que estuvieron más cerca de salir del Barça en el último día de mercado veraniego fueron Jordi Alba, quien estuvo a punto de poner rumbo al Inter de Milán, y Memphis Depay, quien estaba en el punto de mira de la Juventus, será Miralem Pjanic el próximo integrante culé que vea la puerta de salida... y sin la necesidad de esperar al mercado invernal para resolver su futuro.

Laporta tiene claro que la oferta del conjunto árabe es muy importante para ahorrarse el salario del balcánico y por ello pondrá en marcha esta rescisión de contrato que se saldará con otra salida en el equipo, a la espera también de que los mencionados Depay y Alba cambien de rumbo en enero.