Laporta no activa y Flick se enoja; Barça está a punto de hacer otro papelón este mercado

El alemán Hansi Flick está que vuela con Joan Laporta por los inconvenientes que está teniendo el Barça en este mercado de pases. Después del culebrón Nico Williams, el club culé aún no pudo inscribir Dani Olmo por problemas salariales y ahora está a punto de quedarse sin su principal alternativa para reforzar los laterales.

Se trata ni más ni menos que del futbolista portugués João Cancelo, quien viene de jugar con el FC Barcelona la temporada pasada pero debió regresar al Manchester City, el dueño de su ficha.

El lateral no es tenido en cuenta por Pep Guardiola y por esa razón los Citizens lo pudieron en la vidriera. Cuando parecía que Laporta conseguía una extensión del préstamo, apareció una suculenta oferta del Al Hilal de la Saudi League Pro, el conjunto donde juega actualmente Neymar Jr.

🚨🔵 Al Hilal have submitted formal bid to sign João Cancelo as negotiations are underway with Man City and player’s camp.



He’s the first choice for Portuguese manager Jorge Jesus.



In case of Cancelo’s arrival, Al Hilal RB Saud Abdulhamid could join AS Roma as talks took place. pic.twitter.com/pMyjo1cl7X