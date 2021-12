Laporta no oculta su inquietud y Simeone la comparte: alerta en LaLiga

Superestructuras mediáticas e institucionales como las que forman el Atlético de Madrid y, no digamos ya, el Barcelona no se pueden permitir caer en este asunto, lo cual genera una enorme inquietud, a partes iguales, en Joan Laporta y el Cholo Simeone, sin embargo las pruebas, los resultados y la misma puesta en escena de ambos equipos hacen que la preocupación no solo sea entendible en los dos responsables, sino real y hasta cierto punto angustiante.

Básicamente si miramos la clasificación de LaLiga en el momento presente, el Atleti y el Barça tienen un grave problema. Y no estamos hablando de un recurso fácil, ventajista, con dos jornadas disputadas, sino que a rojiblancos y culés se les puede hacer ya un análisis serio y a tener en cuenta sobre el resultado final del presente curso porque la competición doméstica ya ha tirado al saco del pasado la mitad de su calendario.

Por eso ver a colchoneros y azulgranas fuera de los puestos Champions League es, cuando menos, alarmante. Tengan en cuenta que las inversiones realizadas por ambos clubs, amén del coste de sus respectivas plantillas, cuentan con los ingresos de la máxima competición de clubs del mundo, por lo que estructuralmente es inaceptable quedarse sin tales aportaciones a sus arcas. Ahora bien, ambos van a tener que reamar de lo lindo para quitar de esas cuatro posiciones a Betis, Rayo Vallecano o Villarreal, que viene apretando desde atrás en la tabla.

Sin ir más lejos el Atlético viene de cuatro derrotas consecutivas en LaLiga y el próximo partido lo tienen precisamente en Vallecas, el peor feudo posible de toda Europa para los equipos visitantes. Los de Vallecas, si ganan al Atleti, les meterán un colchón de 4 puntos tras 19 jornadas disputadas. Por su parte el Barça ha mejorado, sí, pero sin excesos, ya que en los últimos cinco partidos solo ha ganado dos. Y sobre este asunto no solo hay que tener en cuenta el déficit de puntos con respecto a Betis y Rayo, los dos equipos junto a Sevilla y Real Madrid que descansan en puestos Champions (el Rayo le saca un punto al Atleti y dos al Barça; el Betis, cuatro al conjunto madrileño y cinco al catalán) sino que Real Sociedad (29), Valencia (28) y Villarreal (25) están cerca de ellos, luchando por los mismos objetivos.