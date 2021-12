Laporta solo tiene cinco intocables dentro de la plantilla del Barça

El Barça tendrá que hacer una limpieza a fondo en la plantilla, y deshacerse de esos jugadores que no han cumplido con las expectativas, o que tienen un rol secundario. A eso, hay que sumarle los cracks que cobran un salario demasiado elevado, y no lo justifican. Joan Laporta ya ha hecho una lista de cracks prescindibles, y tan solo han quedado cinco piezas que considera intocables. Ni qué decir que Ronald Koeman es uno de los condenados a hacer las maletas.

En cambio, su compatriota Frenkie de Jong, al que ha conseguido sacar su máximo nivel, se quedará en el club. Ha sido uno de los mejores de la temporada, por no decir el mejor, y ha firmado su mejor campaña como profesional. Porque hay que tener en cuenta que lo ha hecho en una competición tan exigente como La Liga Santander, no en la débil Eredivise. Ya es uno de los pesos pesados, y ha despejado las dudas que generó en su primer año.

Obviamente, también se cuenta con Leo Messi, que renovará su contrato hasta 2023. El astro argentino ha finalizado con las especulaciones, y ha confirmado que seguirá, también, gracias a la llegada de su mejor amigo, Sergio ‘el Kun’ Agüero. El todavía futbolista del Manchester City de Pep Guardiola aterrizará gratis, y se anunciará su incorporación la semana que viene, una vez ya haya jugado su último encuentro, la final de la Champions League.

Después del capitán encontraríamos a dos de las grandes revelaciones y de las pocas noticias agradables que ha dejado este curso. Obviamente, no pueden ser otro que Ronald Araújo y Pedri González, de los que se decía que podían salir cedidos el pasado verano. Pero no solo se quedaron, si no que no tardaron en ganarse un puesto en el once inicial, y convertirse en dos de los líderes del equipo. Sin duda, pueden ser las únicas operaciones decentes que cerró Josep María Bartomeu.

Para acabar, la lista la cierra un Anssumane Fati que depende de sí mismo, pues su contrato finaliza en 2022. La intención del Barça consiste en renovarle, y crear un proyecto en torno a su figura.

Deberá de dar una respuesta.