Laporta y Xavi cruzan los dedos: pelotazo de 29M de Jorge Mendes con Ansu Fati sentenciado

Mucho se va a hablar de aquí hasta el mercado de fichajes y durante la extensión de este de las formas y maneras que utilizará el Barça para gestionar el equilibrio de su masa salarial, que exige desde España resolver un déficit de 200 millones de euros; las renovaciones en marcha; las posibles ventas; los cada vez menos probables fichajes y el asunto, muy complejo, de Leo Messi. Al hilo de ello, en Inglaterra aseguran que el Barcelona estaría por la labor de promover un pelotazo de Jorge Mendes con dos de sus jugadores.

Intercambio lucrativo para los dos clubs

La posible salida de Barcelona de Sergio Busquets pero sobre todo la necesidad de reforzar la medular culé tocan de cerca las posibilidades que maneja el agente de Ansu Fati, entre otros jugadores; un Jorge Mendes que tiene en cartera a otro jugador muy del interés del Barça y que podría plantear una acuerdo con el club que solucione el caso del canterano, con el que parece que el Barça cuenta cada vez menos.

El movimiento planteado sería un intercambio entre Ruben Neves, centrocampista organizador del Wolverhampton, y Ansu Fati, a razón de un beneficio de unos 30 millones de euros (26 £) para el Barcelona. De esta forma, el Barça conseguiría a un medio de calidad y de futuro a coste 0 y, a la vez, se quitaría de encima el problema que poseen con el canterano del Barça, cuyas lesiones y la llegada de Xavi Hernández han mandado al ostracismo.

Lógicamente este acuerdo estaría supeditado a la predisposición del jugador de firmar con un equipo de segundo orden de la Premier League. Y ese es el grave obstáculo, ya que, de hecho, Ansu Fati ha dicho que no quiere salir del Barça. Ahora bien, no hay que olvidar que los wolves de Julen Lopetegui convertirían al joven futbolista en una de las estrellas del equipo y le darían no solo protagonismo sino un sueldo acorde; asimismo, el Barça contaría con la presión que ejerza un Jorge Mendes que tendría comisiones millonarias por este doble movimiento.