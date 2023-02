Lautaro Martínez y el Inter van al Camp Nou a por el socio de Ibrahimovic: operación firme

Franck Kessié, Ansu Fati, Ferran Torres o Frenkie de Jong, alguno de estos nombres con contrato en vigor tendrá que abandonar el club para hacer caja y permitir que el Barcelona libere masa salarial y pueda afrontar con ciertas garantías el próximo mercado de fichajes veraniego. Eso o Joan Laporta consigue un nuevo milagro económico, que en definitiva no es tal cosa, sino generar más deuda venidera a costa del bienestar del presente.

Dicho lo cual, una de las posibles salidas que se apuntan desde Italia es la que pretende el Inter de Milan por Franck Kessié, el que fuera estrella del eterno rival de San Siro, el Milan de Zlatan Ibrahimovic y que no está entrando en los planes de Xavi Hernández al nivel que el Barça pretendía cuando lo fichó y sobre todo al nivel que deseaba el costamarfileño, que, no olvidemos, rechazó otras ofertas jugosas por vestir se blaugrana, entre ellas la del Chelsea.

Con un valor de mercado cifrado en torno a los 35 kilos, se piensa que la entidad milanista puede ofrecer al Barça unos 20 kilos por hacerse con el africano, lo que, llegado el caso, puede ser una bombona de oxígeno para las arcas culés. Pero no olvidemos en este caso a Xavi, que es reticente a dejarlo marchar, y por ahí, llegado el momento, puede haber discrepancias muy fuertes entre lo que quiere el míster, lo que desea el club, eso que permite el mercado y cuáles sean las posibilidades reales del Barça, en constante lucha con Javier Tebas y LaLiga por el citado déficit.

La dirección del campeonato se ha mostrado firme al respecto: el Barça debe cerca de 200 millones por los limites salariales y ese ajuste ha de llegar, de modo que en can Barça -insistimos, no Xavi- ven con buenos ojos el interés del Inter en el mediocampista, que en todo caso no vería mal regresar a la que fue su casa aunque sea con otros colores.

Kessié es el decimoséptimo jugador en la escala de uso de Xavi, es decir, hay 16 jugadores que han jugado más que él esta temporada, lo que para el futbolista y su entorno es insuficiente. Si no hay otra salida, Kessié tendrá a marcharse en junio de este año y el club, ante una buena oferta, aceptará.