Todd Boehly no solo ataca al PSG y Al-Khelaïfi, ojo al nuevo objetivo multimillonario, un ‘top’

Recordamos y tenemos muy presente la jugarreta que le endosó el Chelsea en general y Todd Boehly en particular al PSG y Al Khelaïfi con el fichaje no realizado de Hakim Ziyech en el pasado mercado de fichajes invernal, pero es que ahora los blues pueden iniciar una guerra interna en la Premier League con su nuevo objetivo, un tal Harry Kane.

En Talk Sport, el exjugador Gabriel Agbonlahor, señalaba directamente en esta dirección, poniendo como sacrificado a Kai Havert, al que sitúa como el eje de los problemas con el gol del Chelsea de Graham Potter. Por eso apunta a una solución millonaria pero milagrosa: “pon a Harry Kane en ese equipo, pon a Haaland en ese equipo, imagina las oportunidades que tendrían”, decía en el medio de comunicación británico. Y ciertos informes internos en el gigante londinense apuntan a que el mismo entrenador tiene una opinión similar, necesitan un delantero top.

Y ese delantero de primer nivel, más allá de Erling Haaland, que apuntaba Agbonlahor en su opinión, por el que no podrán los blues hacer gran cosa ya que el Manchester City no lo va a soltar y su cláusula de liberación en 2024 solo lo libera para equipos foráneos a la Premier League, es el punta del Tottenham, el cual se acerca a la finalización de su contrato con los spurs, culmina en 2024, y podría buscar una salida el próximo verano.

Si Kane no renueva con el Tottenham en lo que queda de temporada, los spurs llegarían al verano de 2023 con la posibilidad real de perder a la estrella gratis en junio de 2024 (en la temporada 23/24) lo que puede forzar a una venta prematura para obtener algo de dinero. Y esa venta sería millonaria. Ni que decir tiene que tras el gasto ingente de esta temporada del Chelsea, el dinero no será un problema; como tampoco lo sería el hueco, ya que Kane ocuparía la vacante que deje João Félix (cedido), mientras que Romelu Lukaku, cedido al Inter, sería vendido a los nerazzurros. Otra cosa sería ver cómo sentaría esta negociación al Tottenham, que trata por todos los medios de renovar a su gran estrella y no tener problemas en la ventana estival.