Lewandowski, Griezmann y Vini desatan la más fiera de las peleas en LaLiga... y ojo a sus compinches

El Real Madrid es el actual líder de la Liga EA Sports que ha festejado sus tres primeras jornadas, pero a decir verdad los blancos no han mostrado una gran solvencia en los diferentes apartados del juego. Bien es cierto que el nivel de Jude Bellingham ha sido extraordinario en estos primeros compromisos y gracias a sus prestaciones el inglés no solo ha eclipsado la labor de su compañero Vinicius, a quien muchos consideran el cabecilla del proyecto, sino que ha permitido a su equipo situarse en lo más alto de tabla con un pleno de victorias.

Eso sí, Barça y Atlético de Madrid, a pesar de que estos equipos ya han tropezado en diferentes encuentros, han dejado sensaciones ilusionantes sobre el césped y en Don Balón queremos recalcar cuáles son las bazas de cada uno de estos tres gigantes españoles para gran el título en 2024.

Real Madrid

Como hemos mencionado, Vinicius se postula como el gran líder del Real Madrid, pero ni mucho menos el brasileño estará solo. Aunque Karim Benzema abandonó el equipo al término de la última campaña, Ancelotti cuenta en sus filas con cracks de la talla de Rodrygo Goes o el propio Bellingham, dos futbolistas que ya han demostrado en un sinfín de ocasiones disponer de un talento diferencial para generar puntos en acciones aisladas.

FC Barcelona

La salida de Ousmane Dembélé supuso un gran contratiempo para Xavi, pero la irrupción de Lamine Yamal ha paliado la salida del francés. Eso sí, no será el joven de 16 años el jugador que acaparará más responsabilidad en el equipo, sino un Robert Lewandowski que finalizó el curso generando muchas dudas con su rendimiento pero que parece haber regresado a escena en condiciones optimas: de sus goles dependerán los logros culés esta temporada.

Atlético de Madrid

El conjunto rojiblanco no ha realizado grandes fichajes este verano y, sin apenas novedades en la plantilla respecto al equipo que dirigió Simeone en la 22/23, es Antoine Griezmann el hombre al que se encomienda el Cholo para no terminar la campaña en blanco en cuanto a títulos. Como grandes aliados del francés encontramos a Memphis Depay, quizá la gran sorpresa en este sentido, y Álvaro Morata, un futbolista que aún no tiene garantizada su continuidad en la plantilla ya que la Juventus sueña con recuperar al ariete español.