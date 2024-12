Lewandowski y Raphinha congelan la euforia del Atlético de Madrid, dos manitas

El FC Barcelona ante el Atlético de Madrid es posiblemente uno de los partidos más importantes que vayan a jugarse en LaLiga EA Sports, por la situación de ambos equipos en la tabla, sus respectivas rachas y porque del resultado, uno o varios equipos van a verse beneficiados, sobre todo el Real Madrid.

El favoritismo no está claro. El Barça es quien más fácilmente golpea a sus rivales, aunque viene de una malísima racha en el campeonato, mientras que al Atleti le cuesta más marcar, pero, por el contrario, es el equipo más en forma en estos momentos, y además su rival no contará con su mejor argumento, Lamine Yamal. Ahora bien, Lewandowski y Raphinha avisan al Atleti por la doble manita de la que presumen en LaLiga.

El líder todavía tiene su doble cañón

Y es que el Barça pierde para el transcendental choque a Lamine Yamal, que además se va a caer el próximo mes de competición, sin embargo el todavía líder, los de Hansi Flick, cuentan con sus dos mejores artilleros esta campaña, como son el polaco y el brasileño, y una diferencia notoria con el Atleti: dos manitas.

O lo que es lo mismo, diez goles, esa es la diferencia actual entre los tantos anotados y recibidos entre los dos equipos; es decir, pese a la igualdad en los puntos (38), el Barça es hondamente superior al Atlético de Madrid en la eficacia.

Los dos más eficaces sí estarán

Y Lewandowski y Raphinha tienen mucho que decir en todo ello. Si el Barça ha anotado 50 goles esta temporada en LaLiga EA Sports y ha recibido 20, para una diferencia de +30, el nueve y el número once tienen mucha culpa de ello con sus 23 goles y 2 asistencias para el ex del Bayern de Múnich y sus 17 goles y 10 asistencias para el ex del Leeds United.

Sobre ello, no hay color entre los dos equipos, donde el máximo artillero del Atlético, es Julián Álvarez, con 12 tantos. El cuadro colchonero solo ha recibido en toda esta campaña liguera 11 goles, pero ha anotado 31, es decir, 19 tantos menos que los azulgranas, para un total de +20. Lo dicho, 10 goles de diferencia.