Llega la fecha que Rodrygo se temía, con Vinicius, el brasileño amenaza al 11: ¿adiós a Madrid?

Este sábado 27 de julio puede acabar siendo recordado como uno de los grandes días de la historia del Real Madrid. Y es que, ha sido la fecha en la que Endrick se ha presentado ante todo el madridismo como el gran crack que se espera que sea. Una fecha que, además, puede marcar un punto de inflexión en la plantilla blanca, pues puede suponer un gran cambio para la dupla que hasta ahora han formado Vinicius y Rodrygo.

Pese a ser un tema que se ha venido hablando desde hace meses, la llegada con todas las de la ley de Endrick ha puesto el debate al rojo vivo. Y es que ahora que ya están tanto el brasileño como Mbappé en la plantilla, el puesto que ocupará Rodrygo dentro de la línea ofensiva entra en una duda importante, ya que nada ni nadie le garantiza un puesto como titular ni como principal recambio.

Tal ha sido la llegada de talento a la plantilla de Carlo Ancelotti, que el técnico italiano deberá hacer malabares para tener a todo el mundo contento y con una dosis de minutos e importancia similar a la que esperan. Siendo, Rodrygo el jugador que potencialmente puede salir más damnificado. Pues, mientras que Vinicius, Mbappé y Bellingham se perfilan como teóricos titulares, habrá qué ver como completa el ataque Carletto.

Ancelotti no se fía de los tres delanteros

La realidad es que sobre el papel, ver un once con Vinicius, Mbappé, Rodrygo y Bellingham, con Endrick como primer recambio, puede encajar. Sin embargo, si algo ha demostrado Ancelotti, es que, o juega con dos arriba o si ubica tres atacantes, uno de ellos es Valverde como falso extremo. Una decisión que aporta solidez al equipo y que no cambiará esta temporada.

De este modo, tanto Rodrygo como Endrick quedarían relegados al banquillo junto a Brahim y Arda Güler. Algo absolutamente insostenible a largo plazo y que podría acabar con enfados y malas caras por parte de un Rodrygo que se siente titular y al que no le sentará nada bien no serlo. Así que una salida no sería nada descabellado.

Además, Endrick no ha sido presentado como una estrella para estar postrado en el banquillo y jugar poco. El brasileño ha llegado para crecer y ser la superestrella que puede ser.