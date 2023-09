Los lloros de Vinicius por el The Best enfurecen al madridismo: Modric inquieto, peligro Valverde

Carlo Ancelotti ha hablado en rueda de prensa sobre que Vinicius no está nominado a los premios The Best como uno de los mejores jugadores del mundo, y también ha aclarado la situación de Luka Modric y cómo ha tratado el tema con el futbolista.

El Real Madrid se enfrenta a la Real Sociedad (domingo, 21:00, hora española) en la quinta jornada de La Liga, y en el horizonte aparece el estreno en Champions League contra el Unión Berlín. Dos partidos consecutivos en el Santiago Bernabéu que marcan el comienzo de un tramo de la temporada más exigente por la acumulación de partidos y la dureza de los rivales, ya que en una semana llega el derbi madrileño frente el Atlético de Madrid.

El técnico italiano ha repasado la actualidad de su equipo y el gran protagonista de la comparecencia ha sido Bellingham. El inglés ha caído de pie y está siendo el jugador más importante en los cuatro triunfos seguidos conseguidos por los blancos. Ancelotti ha destacado la personalidad y la profesionalidad del ex del Borussia Dortmund, que parecía que no era tan conocido por haber jugado en el campeonato alemán pese a que ya dejó partidos muy destacados en Champions League.

Broma con el The Best

Vinicius sigue en proceso de recuperación después de la lesión que sufrió frente al Celta en la jornada tres de La Liga y aunque no se sabe la fecha en la que regresará, todo parece ir bien: “No tenemos que forzar su recuperación. La cicatriz está bien. Está aumentando la carga de trabajo. La próxima semana empezará a hacer una parte del trabajo con el equipo. Creo que va a recuperarse antes de las seis semanas que han dicho”. Que el brasileño no esté nominado al The Best como uno de los mejores jugadores de la temporada ha enfurecido al madridismo. Los aficionados blancos no entienden que se olviden de su jugador estrella, pero Carlo Ancelotti le ha quitado hierro al asunto cuando se le preguntaba: “Lo he visto el otro día y estaba llorando en el vestuario. Estuvo tres o cuatro horas llorando”, bromeaba el técnico blanco.

También ha explicado que ha hablado con Luka Modric sobre su falta de titularidades y las oportunidades que han tenido los jóvenes. Tchouameni, Fede Valverde y Camavinga han sido más importantes que el croata en el arranque de temporada, pero parece que las rotaciones van a comenzar en este tramo por la cantidad de partidos que hay y el uruguayo puede ser el principal perjudicado.