Los reveses se acumulan en Valdebebas, el Real Madrid sí va al mercado: se rompe la joya de 17 años

El Real Madrid afronta su primera gran prueba de fuego mañana en Las Palmas presionado por un Barcelona de pleno en este arranque liguero, tras una temporada, la 23/24, en la que los blancos prácticamente arrasaron y una pretemporada en la que los fichajes de Endrick y, sobre todo, Kylian Mbappé daban más que favorito al Madrid para ganar LaLiga. Todavía lo es ahora, pero cualquier tropiezo en suelo insular restará, en pleno mes de agosto, bastantes opciones de conseguirlo. Y encima, el mercado arroja un varapalo.

Una de las grandes perlas del futuro, que parecía hecha, se para

Si hay un jugador en Argentina, nos atreveríamos decir, en Latinoamérica, que por precocidad y talento llama la atención de los grandes europeos, en especial el Real Madrid, ese es Franco Mastantuono, y si bien el trabajo de Santiago Solari y el club blanco parecía que dejaba visto para sentencia en su favor dicha incorporación de futuro, ahora su club, River Plate, frena los pies al gigante madrileño.

Al menos de puertas afuera así ha querido reflejarlo el presidente de millonario, Jorge Brito: “no hubo ninguna negociación con el Real Madrid por Franco Mastantuono, lo puedo asegurar. Ni con Florentino Pérez ni con nadie. Fue una reunión por otros motivos. El jugador está muy tranquilo y muy contento en River. Creemos que no hay que apurar este proceso. Está en pleno desarrollo, tiene 17 años. Ni el jugador ni nosotros tenemos ningún apuro con que se vaya. Creo que tenemos que valorarlo y apreciar que tenemos una gran joya que no tengo dudas que la va a romper el día que le toque irse. Hoy es momento de que él piense en River”, decía a ESPN.

Recordemos que Mastantuono lleva siendo titular en River desde el mes de julio, de donde prácticamente no salió del once del mítico club argentino, anotando un tanto y dando dos asistencias. A la vez, su futuro apunta a tomar un nuevo impulso en próximas fechas, ya que en este mismo mes ha cumplido los 17 años y la temporada que viene a estas alturas ya podría jugar en Europa (al inicio del curso 25/26 tendrá 18 años). De modo que sí, no se equivoquen, que el Madrid no fiche más -lo cual está por ver- no significa que no esté activo en el mercado de fichajes.