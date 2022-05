Luis Enrique muestra el segundo gran error de Florentino en el Madrid

Que el Real Madrid tiene poca presencia en la selección española es una evidencia. Desde que Luis Enrique es seleccionador de España los jugadores blancos han ido desapareciendo poco a poco de las convocatorias del asturiano hasta tal punto que en más de una ocasión no ha llamado a ningún futbolista merengue. De esta situación, solamente se salva Dani Carvajal, quien parece ser el único que cuenta con la confianza suficiente del exentrenador del FC. Barcelona.

A su favor hay que decir, que Luis Enrique no tiene tampoco muchas opciones donde elegir en el Real Madrid ya que de su alineación titular el único español es Dani Carvajal (con la excepción del multiusos Nacho, que no es indiscutible), por lo que la tarea del asturiano de llamar a los jugadores blancos se confirma. Isco, Marco Asensio, Lucas Vázquez, Dani Ceballos o Antonio Blanco no tienen la regularidad suficiente para ser convocados. Florentino Pérez tiene un problema en ese aspecto, pero no es el único.

Según el informe del CIES Football Observatory de Suiza el Real Madrid no se encuentra entre los 10 primeros equipos de toda Europa que más minutos dan durante la temporada a sus canteranos, entre los que sí se encuentra el FC. Barcelona. Quien lidera esta clasificación es el Athletic Club de Bilbao. Los vascos son el club que más emplean a sus pupilos de las 5 grandes ligas con un 55.8%. En segundo lugar, tenemos otro equipo de la liga española, la Real Sociedad, con un 43.9%.

En tercer lugar, también tenemos otro representante de La Liga Santander como es el Celta de Vigo, quien otorga a sus canteranos el 41.2% de sus minutos. Los tres siguientes puestos los ocupan tres equipos de la Ligue 1, el ST-Etienne, Montpellier y Olympique de Lyon, con un 35.6%, 34.5% y 33.1%. El FC. Barcelona se encuentra en la 8ª posición, con un 31.7%. El resto de clubes que completan el Top 10 son dos escuadras alemanas y otra española, el Mainz 05, el Friburgo y el Espanyol con 32, 9%, 31,3% y 29.9% respectivamente.

Es decir, de los 10 primeros equipos que más minutos dan a sus canteranos de entre las 5 grandes ligas, La Liga Santander tiene 5 representantes y ninguno de ellos es el Real Madrid, lo que conlleva a que las futuras generaciones del conjunto blanco tampoco sean convocadas por Luis Enrique más adelante si no cuentan con minutos en sus respectivos equipos. De seguir esto así, los aficionados madridistas tendrán que acostumbrarse a la poca presencia merengue en las convocatorios del técnico asturiano. Un caso un tanto extraños teniendo en cuenta que sí hay futbolista de 'La Fábrica' en 'La Roja' como Morata o Sarabia, pero que no tienen hueco en el primer equipo blanco.