Luka Jovic avisa a ‘Carletto’: cambio de guion que salpica a Benzema

El mercado de fichajes invernal está a la vuelta de la esquina y la dubitativa situación que viven muchos jugadores de sus respectivos clubes bien hace presagiar que podrían cambiar de aires en el mes de enero. No obstante, en el Real Madrid la situación de Luka Jovic podrá dar un giro tras el parón de selecciones que actualmente ha apartado de los focos al conjunto blanco… aunque no del todo: el balcánico alumbra a Carlo Ancelotti y avisa a Karim Benzema.

El delantero, a pesar de tener muy pocos minutos en Concha Espina con Zinedine Zidane y actualmente con el técnico italiano, se ha convertido en un fijo en las convocatorias de Dragan Stojković, seleccionador del combinado serbio. Es cierto que en muchas ocasiones el entrenador ha apostado por Mitrovic o Vlahovic en detrimento del ariete merengue, pero gracias el actual parón de selecciones el futbolista del Real Madrid ha vuelto a dejar patente que, cuando tiene algo de confianza, responde con goles, como así lo hizo en el encuentro amistoso frente a Catar. El exjugador del Eintracht de Frankfurt solamente ha disputado 96 minutos esta temporada con el conjunto blanco y esa insostenible situación le ha situado como una de las posibles ventas del equipo en el mercado invernal.

No obstante, su participación con la selección belga podría provocar un cambio de guion entre las altas esferas del Bernabéu en el que ‘Carletto’ y Benzema también tengan su dosis de protagonismo. Es cierto que las cifras cosechadas por el francés en este primer tramo de la temporada bien avalan su titularidad del conjunto blanco, pero en ciertos encuentros el galo no ha ofrecido el nivel esperado, probablemente fruto del exceso de minutos, y aun así Ancelotti no ha apostado por Jovic para tratar de solventar ese bajo rendimiento, una dinámica que, tras observar la participación del delantero con su país, podría cambiar en Madrid.

Amenazas en Europa

Sin embargo, hay un factor que podría trabar esa posible resurrección futbolística de Jovic en Concha Espina y es que varios clubes europeos, a pesar del bajo minutaje del ariete, están tratando estrechar lazos con Florentino para llegar a un acuerdo por los servicios del jugador: Arsenal, AS Roma, y AC Milan, las grandes amenazas que podrían truncar ese giro de 180º en la casa blanca.