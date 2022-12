Mal momento para Lewandowski: adiós a Qatar y sin jugar en el Barça

Robert Lewandowski se despide de Qatar con mal sabor de boca. El delantero del FC Barcelona cayó derrotado ayer en los octavos de final del Mundial tras perder 3-1 ante Francia, gracias a la actuación de un gran Kylian Mbappé, y regresa al conjunto azulgrana con malas sensaciones. Lejos de la derrota, durante toda la fase de grupos se ha notado al polaco desconectado, con poco peligro y muy lejos del área rival.

Robert Lewandowski deja Qatar con dos goles a sus espaldas, uno ante Arabia Saudí, y otro de penalti, el de ayer, ante Francia, pudiendo haber caído en la fase de grupo si México llega a marcar un gol más, pero, repetimos, con la sensación de que el polaco ha estado desaparecido durante gran parte de los partidos que Polonia ha disputado en el torneo.

Pero el Mundial ya es agua pasada, ahora el delantero polaco tendrá un periodo de vacaciones y, después, regresará al FC Barcelona para volverse a poner a las órdenes de Xavi Hernández, pero hay que recordar que el técnico egarense no podrá contar con el delantero polaco hasta el cuarto partido oficial que el equipo azulgrana juegue tras el parón debido a la sanción de dos partidos impuesta por parte del TAD más la expulsión por doble amarilla en el último partido de liga ante el Osasuna.

Es decir, Xavi Hernández podrá alienar a Robert Lewandowski por primera vez el 12 de enero de 2023, ante el Real Betis, en la jornada 17 de liga. Antes, el polaco se perderá los duelos de liga ante el Espanyol (en casa) y el Atlético de Madrid en el Cívitas Metropolitano, y además, las semifinales de las Supercopa de Europa también ante el equipo verdiblanco.

No es un buen momento para Robert Lewandowski, desaparecido en el Mundial de Qatar ante México y Argentina, la afición le achaca que el polaco no aparece en las grandes citas y que solo rinde contra equipos como Arabia Saudí o marca de penalti ante Francia. A su regreso con el conjunto azulgrana, el ex del Bayern de Múnich tendrá que demostrar que se equivocan.