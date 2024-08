Manchester United quedó descartado; el nuevo destino de lateral español: Sevilla quiere potenciarlo

Ya no queda nada para que el mercado estival de fichajes llegue a su fin y el Sevilla es uno de los equipos que no se quiere quedar sin nada este verano. Por eso, mira con buenos ojos contrataciones de peso o al menos que García Pimienta acepte para que sume en su proyecto con miras a la presente temporada que ya inició. En la interna del club saben que no puede volver a suceder lo de la temporada pasada, por lo tanto, se estudia la contratación de un lateral experimentado que tiene un amplio recorrido en el fútbol europeo.

Desde las canteras del Real Madrid y luego un impacto total en el Chelsea, Marcos Alonso se perfila para la sorpresa este verano tras desvincularse del Barcelona en donde no tuvo el protagonismo que esperaba. El defensa de 33 años no tuvo el respaldo del técnico y los problemas físicos también jugaron en su contra. Con un paso importante por el Chelsea, con quien además levantó la Champions League, ahora su destino se acerca a Sevilla. Después de todo, su intención también es permanecer en España.

Sevilla desea a Marcos Alonso

El diario ‘Marca’ sacó a relucir la información de que Marcos Alonso es el nuevo objetivo en Sevilla. Con un valor de 2 millones de euros en el mercado, el que también puedo actuar de zaguero, es del García Pimienta. El DT necesita a alguien con buena pegada y tenga la habilidad de salir jugando, y pues, el ex Fiorentina cumple con esos requisitos.

🚨👀 Ojo a esta información de @Albertoflorenzo: ¡Marcos Alonso, ofrecido al Sevilla!



🔍 El ex del Barça es agente libre y el equipo hispalense necesita un lateral ante la marcha de Acuña a Riverhttps://t.co/uGDR0Jfy8K pic.twitter.com/JrozVEA7TB — FichajesMARCA (@Marcatransfer) August 20, 2024

Manchester United descartado

No solo Sevilla está interesado en tener a Marcos Alonso, en las últimas horas el Manchester United también surgió como una opción para que el nacido en Madrid se vista de ‘Red Devil’. Sin embargo, no hubo avance alguno para que ten Hag sume a un nuevo lateral y, por ende, el conjunto sevillista es la vía más cercana para el futbolista.

Su paso por Barcelona

La influencia de Marcos Alonso en Chelsea fue absoluta, pues además de levantar la ‘Orejona’, sus estadísticas hablaron por sí mismas. En 212 partidos anotó 29 tantos y sumó 20 asistencias. No obstante, cuando recaló en Cataluña, bajo el mando de Xavi Hernández no pudo hacer mucho, luego de que en 45 encuentros sumara 3 goles en 2,360 minutos.