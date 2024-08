Tuvo su mejor época en Chelsea; en Barcelona pasó sin pena ni gloria: ten Hag ya le echó el ojo

Erik ten Hag tiene la obligación de reparar los errores y sacar lo mejor de su equipo para la temporada que está más cerca que nunca. El entrenador neerlandés vivió momento tensos en la pretemporada tras la baja de Leny Yoro por lesión y la salida de Aaron Wan-Bissaka al West Ham. Pero todo se reparó con las llegadas de peso de Matthijs de Ligt y Noussair Mazraoui. Ahora, Old Trafford podría tener en gramado a defensor más.

El elegido que la dirigencia del United puso en el radar es nada más que Marcos Alonso, con experiencia en la Premier League jugando por el Chelsea, entre otros equipos. Su paso fugaz por el Barcelona resultó un episodio que seguramente querrá borrar, cosa que con los londinenses se hizo un nombre. Y tras salir de Cataluña por la puerta de atrás, Manchester no vería mal incluir al lateral para el proyecto del de Países Bajos.

Ten Hag no esperará que otro futbolista más se lesione o quiera salir a poco de empezar la Premier Legue. Jadon Sancho podría ser el caso, pero hay plena seguridad de la dirección deportiva de que se quedará. De todos modos, y difunde el medio ‘The Athletic’, Manchester no ha descartado a Marcos Alonso, quien conoce a la perfección la liga.

🚨 Manchester United are interested in signing 33-year old Marcos Alonso, who is a free agent after leaving Barcelona.



(Source: @TheAthleticFC) pic.twitter.com/xfWila3SLU