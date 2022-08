Mariano decide su futuro: Ancelotti advirtió y paga las consecuencias

Parece increíble pero sigue siendo cierto. Si hay un jugador que forme parte de la plantilla del Real Madrid y que todo el mundo sepa, incluido el propio implicado, que no va a tener ningún tipo de protagonismo a lo largo de la temporada ese es, aparte del ‘apartado’ Odriozola, el delantero Mariano Díaz. El hispano dominicano ha sido advertido a lo largo del verano por parte de Carlo Ancelotti de su situación en el conjunto blanco. El míster le ha dejado muy claro que el ‘9’ titular es Karim Benzema y que en el hipotético caso de ausencia del francés incluso Eden Hazard actuaría como falso delantero o buscaría otras opciones, por lo que lo más lógico es que se pasara prácticamente el curso completo viendo los partidos desde el banquillo.

Sin embargo, esta declaración de intenciones no ha persuadido al jugador blanco… y tampoco lo que viene pasando durante los primeros partidos oficiales de la temporada. Todo se está cumpliendo tal y como había previsto Carletto y tanto en la Supercopa de Europa como en LaLiga, Mariano ha sido siempre suplente y no ha saltado al terreno de juego ni un solo minuto. Eso pese a que Ancelotti este año se está mostrando un poco más ‘amigo’ de los cambios o las rotaciones, ha llevado a cabo varias modificaciones en el último once titular y siempre está agotando las cinco sustituciones, pero en estos planes nunca entra la figura de Mariano.

Así las cosas, el ariete todavía tiene tiempo por delante para arrepentirse de su decisión, dar un nuevo giro a su carrera deportiva y salir del Real Madrid. A sus 29 años, comienza a rozar la treintena con la sensación de que ha tirado a la basura una gran proyección por su empeño de no dejar el Santiago Bernabéu y aún puede revertir esta situación y triunfar aunque no sea vestido de blanco como ya hiciera hace años en el Olympique de Lyon.

A Mariano le resta un año más de contrato y sabe que el Real Madrid no le renovará cuando finalice la presente temporada, por lo que está en su mano tirar a la basura una campaña más en su trayectoria como futbolista o intentar dar un salto de calidad.