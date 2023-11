Más dinamita en ‘can Barça’, a Laporta y Deco se les cae la perla: João Cancelo y Koundé, atentos

El FC Barcelona tiene ya bastantes problemas en los próximos días, seguramente derivados de otros tantos arrastrados, como para andar preocupándose por los que vendrán, sin embargo en can Barça no se oculta que preocupa la situación de uno de los fichajes llamados a ser importantes en el equipo y que ha perdido su papel de indiscutible hasta el punto de señalar indirectamente a João Cancelo y Jules Koundé.

Un jugador que no es del Barça, pero es para el Barça

Esta temporada debería haber sido la de la confirmación en la élite del fútbol español de un jugador llamado a la titularidad del futuro en el Barcelona, por eso en la entidad azulgrana, Joan Laporta y Deco no ocultan su decepción con los minutos y la deriva que está tomando en la Unión Deportiva Las Palmas la situación de Julián Araújo. El lateral ha perdido su condición de titular y como tal sus minutos han mermado de forma drástica.

Desde su caída ante el Celta, el jugador mexicano no ha vuelto a ser parte del once en su equipo en los partidos ligueros, lo que ya mosquea al Barça, pero es que el equipo insular ha dado un paso al frente de calidad y competitividad más o menos desde que sucediera tal cosa (pese a perder 1-0 en el Villamarín ante el Betis), lo que dificulta su aspiración al once de gala de los canarios. Y sin minutos, la cesión no es fructífera para el FC Barcelona.

Futuro y demarcación maldita

Si bien João Cancelo ha tomado la titularidad del lateral derecho blaugrana y hay una clara intención del club en ficharlo, el jugador ha dado un paso atrás en rendimiento y además su situación no es clara, ya que fichárselo al Manchester City exigirá un desembolso que el Barça aún debe configurar entre la complicada situación financiera. De no salir, Koundé sería la mejor opción, pero el galo no quiere jugar ahí y dado que Araújo regresará al club en verano, su evolución se antoja esencial en el Barça, de ahí que su situación añada más madera al día a día convulso del Barça.