Mateu Alemany y el Barça acercan la alternativa a Leo Messi: si no viene el 10, él es el elegido

Si bien el Barcelona, por ahora, tiene parches más importantes y prioritarios que cerrar antes de acometer de lleno el fichaje de Leo Messi, si es que este puede verdaderamente producirse, lo cierto es que en can Barça, además de la operación por hacerse con un recambio para Sergio Busquets, que es determinante para Xavi, se quieren cubrir las espaldas por si lo del 10 no puede realizarse, en cuyo caso Mateu Alemany se guarda otra baza.

Tengan en cuenta que además de acometer las renovaciones en curso, el Barça necesita fichar un recambio para Busquets, uno que como ya avisó Xavi ha de ser de primer nivel, lo que lleva a la escuadra blaugrana a perseguir a jugadores como Ilkay Gundogan, que podría irse gratis del Manchester City pero cuenta con otras ofertas, entre ellas la del mismo equipo citizen o el Arsenal, lo que equivale a que el Barça deberá hacer un esfuerzo en su salario, o Ruben Neves, valorado en no menos de 40 millones de euros.

Jugador contrastado y a coste 0

Por ello, lo de Messi no es ni mucho menos sencillo, debido a que no es la prioridad del Barcelona y hay poco margen de maniobra en lo económico. Esa es la razón de que el Barça no haya cerrado la posibilidad de fichar como jugador de ataque a Roberto Firmino, actual futbolista del Liverpool que ya ha comunicado que no seguirá ligado a la entidad de Anfield y que, por tanto, es agente libre y busca equipo, posiblemente fuera de la Premier League.

El Madrid, fuera

Salvo cambio de guion, el Madrid, que parecía uno de los grandes rivales por este plan B que sopesa el Barça si falla lo del futbolista todavía del Paris Saint-Germain, se baja de la puja ante la búsqueda de un premio mayor, lo que deja vía libre al Barça, que ya cuenta con el OK del entorno del jugador. El brasileño puede hacer las veces de recambio de Robert Lewandowski e incluso, llegado el caso, de segundo delantero, lo que permite variables técnicas interesantes a Xavi. Gran rematador y jugador de probada eficacia, Firmino sería un acierto a corto plazo; ya saben, bueno, bonito y barato.