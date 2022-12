Matheus Cunha y João Félix, tramo final: Simeone sonríe con el cambio

Si hay dos jugadores de la primera plantilla del Atlético de Madrid que en estos momentos están en la rampa de salida esos son Matheus Cunha y João Félix, primero porque el club, a través de su entrenador, busca una solución sencilla, rápida y jugosa para el descontento entre las dos partes, los jugadores y la parcela técnica; y segundo porque el Atleti necesita ingresar para sacar adelante su balance de cuentas, que con estas ventas incluso podría gozar de excedentes.

Está claro que muchas de las buenas noticias que pueda obtener el Cholo Simeone de estas dos operaciones de salida vienen dadas porque aparezca un comprador para el portugués, uno que ofrezca, como mínimo, lo mismo que en su día abonó el Atlético de Madrid al Benfica, lo cual, ya adelantamos, no será sencillo. Después, la salida de Cunha, también avanzada, puede servir para hacer hueco en el bloque y conseguir un nueve referencial, pero goleador; de esos que hay que pagar. Con todo, preocupa que el mercado de invierno ofrece menos posibilidades y estas son complicadas.

Y si bien el Wolverhampton y el Aston Villa parece que están luchando duro por el delantero brasileño, lo cierto es que ha saltado a la palestra, desde Inglaterra, que ahora mismo quien tiene las conversaciones más avanzadas, básicamente porque es quien más interesa al futbolista, es el Arsenal de Mikel Arteta, tal y como informa Evening Standard, medio de prestigio a la hora de afinar en este tipo de transacciones en la Premier League.

Y recordemos que el club gunner era solo uno de los pretendientes de un João Félix del que todavía no se descarta una estancia hasta junio en el Metropolitano. El Paris Saint-Germain duda con el luso, por el precio, por ser el mercado invernal menos atractivo y porque aún no ha obtenido el OK de Leo Messi de cara a la próxima temporada, lo que sería crucial para asignarle un papel meramente adaptativo a Félix o, por el contrario, darle directamente el protagonismo absoluto en el proyecto junto a Neymar y Mbappé. Chelsea y Manchester United tampoco le pierden la pista al jugador, aunque su oferta sería menor. Con todo, en este asunto la decisión de Félix puede ser clave: se quiere ir cuanto antes.

En cualquier caso, las cifras que se sopesan con ambos jugadores le darían un margen económico enorme a Simeone para elegir sustitutos, lo que puede beneficiar enormemente al equipo colchonero en este segundo tramo de temporada y, por ende, en la campaña 23/24.