Mbappé provoca varias salidas del Madrid y sentencia a un titular

Si queremos seguir la corriente más lógica en el culebrón más extenso y mediático en la historia del Real Madrid, que no es otro que el de Kylian Mbappé y su sueño de vestir de blanco, y ponemos al 7 del Parque de los Príncipes la elástica merengue a partir de junio (o en cualquier momento de la próxima época estival), veremos que, con respecto a la presente plantilla, de la que no habrá tantos cambios, han de producirse con la llegada del francés profundas permutas en el bloque actual.

El primero y más importante es el que se la va a exigir al delantero del PSG, que es su conversión desde la banda izquierda a la derecha, una posición que si bien no es nueva para él ni en el PSG ni en Francia, no es la más habitual. Pero Vinícius Júnior es insustituible y es patrimonio del club blanco, luego la compatibilidad de ambos pasa porque ocupen bandas contrarias. Por eso el gran damnificado no será el carioca, sino otros compañeros que actúan por esos lares.

De momento y a expensas de lo que ocurra con Nacho Fernández, Lucas Vázquez verá completamente señalado su rol en el equipo, que ya no pasará por la posición de interior en el tridente y solo se ceñirá a la banda derecha como carrilero y sustituto natural de Dani Carvajal. Por otro lado, Gareth Bale dejará el equipo, sí, pero a Mbappé se le presuponen la mayoría de los minutos en la derecha, lo que supone un serio problema para Rodrygo Goes y Marco Asensio, de los cuales uno de los dos tendrá que abandonar el club si quiere tener cierto protagonismo. Por el rendimiento de ambos, parece que el brasileño, que no termina de explotar, es el eslabón más débil.

También ha jugado el 7 del PSG en determinadas circunstancias de falso nueve, aunque no sea una posición que le agrade, pero es una alternativa por si Karim Benzema sufre algún percance, lo que evidentemente señala al jugador con el que menos cuenta en ataque Carletto, como es Mariano Díaz, al que se le volverá a enseñar a puerta en junio. Por otro lado y centrándonos en el aspecto táctico, Mbappé añade una potencia de fuego excepcional a la dupla Karim-Vini, pero el trabajo de Rodrygo y Asensio en labores defensivas será menor con el francés, por lo que las atribuciones de Dani Carvajal serán mucho menos ofensivas, siendo también mayores en la transición hacia atrás las de los jugadores del centro del campo.

Con Mbappé el Madrid será todavía más vertical, pero la velocidad del equipo obligará a mayores esfuerzos, tanto en ataque como en defensa.