Mbappé y Ancelotti cuentan las horas: enero es la fecha límite del fichaje histórico del Real Madrid

Desde 2017 el Real Madrid está trabajando temporada tras temporada en cumplir el sueño de todos los madridistas. Kylian Mbappé robó el corazón de la afición blanca hace más de un lustro. Sin embargo, bien sea porque el PSG no ha querido negociar, o por las dudas del futbolista a la hora de dar el sí a salir de París, su llegada a Chamartín todavía no se ha materializado. Algo que en pocos días podría cambiar si, con su contrato a punto de finalizar, da el ‘sí quiero’ definitivo a Florentino Pérez para vestir la elástica del Real Madrid a partir de la temporada 24/25.

Último tren para llegar al Santiago Bernabéu

Es bien sabido que el sueño de Mbappé siempre ha sido el de jugar en el Real Madrid, algo que coincide perfectamente con el deseo por parte de Florentino Pérez de convertirlo en nueva pieza clave del proyecto de Carlo Ancelotti. Sin embargo, tras muchas oportunidades fallidas, esta apunta a ser la última para la superestrella francesa, que en pocos días tendrá la oferta definitiva encima de la mesa.

Como ya contamos semanas atrás, desde las oficinas del Santiago Bernabéu están hartos de los juegos tanto del entorno de Mbappé como del PSG, de modo que no convertirán el fichaje del galo en un circo y la oferta será muy clara para el jugador, a modo de ‘o lo tomas o lo dejas’.

Ante esta situación, el día 2 de enero, todo apunta a que desde Chamartín pondrán el contrato encima de la mesa de Kylian Mbappé para que acabe con todos los rumores de una vez por todas y confirme que cumplirá su sueño de jugar en el Real Madrid bajo las órdenes de un Carlo Ancelotti que estará encantado de contar con el delantero más decisivo del planeta.

Por otro lado, también estaría la posibilidad que el jugador optara por no aceptar la oferta, hecho que en Chamartín caería como una losa, pues la seriedad y la integridad de la entidad blanca estarían en serio riesgo en caso de caer en los juegos del entorno de Mbappé, al cual seguro que no le aguantarán más presiones. Y es que, el tren del Real Madrid ya no pasará más para el galo. Es ahora o nunca.