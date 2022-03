Memphis Depay descompone el plan galáctico del Barça: el ‘9’ de Xavi

El FC Barcelona se encuentra en el mejor momento de la temporada, de eso no cabe la menor duda, pero muchos jugadores aún están suponiendo un dilema para el próximo verano, como Memphis Depay. A pesar de tener contrato en vigor, las prestaciones del futbolista neerlandés hasta la fecha no han cumplido con las expectativas depositadas en él y podría salir del club a las primeras de cambio si así los termina estimando la directiva blaugrana.

Joan Laporta viene dejando patente en los últimos meses su idea de reforzar la parcela ofensiva con la llegada de un crack de talla mundial al club el próximo verano, pero Depay podría ser la clave para precipitar un cambio de guion inesperado. El regreso del delantero neerlandés tras más de dos meses en el dique seco no solo ha devuelto la ilusión a los aficionados, sino que con su gol en su reencuentro con el Camp Nou dejó patente que aún puede resultar muy servicial para lograr los objetivos marcados.

¿Y en qué afectaría esto? Depay tiene contrato con el Barça hasta 2023 y, a día de hoy, la directiva no sopesa buscarle una salida, pero de sus méritos en el tramo final del curso depende que esta idea de las altas esferas del club siga siendo la misma. Depay llegó a Barcelona el verano pasado en un momento de suma crispación tras la salida de Leo Messi y muchas de las esperanzas para el nuevo curso fueron depositadas en su figura. No obstante, aunque su paso por el equipo no ha sido el esperado en el primer tramo del curso, ahora tiene una oportunidad de lujo para convencer a Xavi Hernández y Laporta de ser el ‘9’ perfecto para el club y despejar ese plan galáctico que tiene entre ceja y ceja el presidente para no hacer aguas de cara a gol el próximo curso.

No obstante, la presencia de Aubameyang podría jugar una mala pasada al atacante neerlandés, que tendrá que mejorar las prestaciones del africano si no quiere despedirse de sus opciones de revertir la imagen brindada en la primera mitad de la campaña y la cual le acercaría a su salida definitiva del Barça el próximo verano.