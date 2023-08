Mendy, Kepa y Ceballos acentúan el cambio: Carletto es inflexible ante el Celta y hay consecuencias

Si nada se tuerce de aquí a mañana, el once de Carlo Ancelotti ante el Celta de Vigo, una complicada salida de LaLiga EA Sports, parece perfilado y este equipo titular, lejos de cambiar en los grandes duelos, se va a asentar. Esa es la idea inicial del técnico italiano, una que, de no existir lesiones o rotaciones, puede generarle problemas con los ilustres que se van a quedar fuera. Es verdad que Dani Ceballos y Ferland Mendy están disculpados por sus lesiones, pero la llegada de Kepa Arrizabalaga va a acentuar el embarazo.

Un once muy diferente

Ya sea por los fichajes o las lesiones, el once tipo del Real Madrid ha cambiado sustancialmente con respecto al que vimos por momentos la temporada pasada. A la salida de Thibaut Courtois y Eder Militao por lesión, y Karim Benzema, en el Al Ittihad, hay que sumar la llegada de Fran García, Jude Bellingham y el paso al frente de Rüdiger, Camavinga y Tchouameni. Y sobre ello, en principio hay poca revisión: Ancelotti confía en la potencia y ritmo de este equipo llamado a asfixiar rivales.

Precisamente desde esa idea es desde donde se convierte en inamovible la hoja de ruta, de la que salen Toni Kroos y Luka Modric. Con los dos franceses, el inglés y Valverde, Ancelotti tiene ritmo y resistencia durante todas las fases del partido, además de un equipo dispuesto a grandes esfuerzos. Vinicius y Rodrygo no desentonan, y desde luego no lo hace Fran García, un portento físico. Con Kepa las cosas van a quedar claras ante el Celta (21.30, hora española): será titular y eso ya no cambiará.

Ancelotti es muy de eso, de apostar por una Idea primigenia y modificarla poco. Por eso el once que jugará contra el Celta de Vigo se parece mucho al que, si las lesiones no lo impiden, ocupará las alineaciones iniciales de los blancos esta temporada, donde Kroos, Modric, Mendy o Ceballos no están dentro de los elegidos. Esta es la dinámica, y la prueba de Vigo, tercera de este inicio liguero, no va sino a confirmar tal propuesta.