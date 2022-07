Messi abre la guerra: Xavi lo pide y OK de Laporta, ira de Al-Khelaïfi

Por increíble que parezca Joan Laporta sigue soñando con recuperar algún día a Leo Messi para el Fútbol Club Barcelona. Y no se corta ni un pelo el presidente en reconocerlo pese a que hace apenas unos meses tuvo que decirle adiós al astro argentino y que, tal y como hemos venido contando en Don Balón, en el entorno del futbolista estaban muy hartos de que de manera constante desde el Barça siguieran hablando de él y de una posible vuelta al Camp Nou.

Pues bien, a Laporta le llegó seguro ese mensaje de hartazgo pero no parece importarle mucho porque ha vuelto a hacer eso que tanto le molesta a Leo Messi y a su entorno y es volver a situarlo en el Barcelona y vincularlo con un posible regreso. En una entrevista con la ESPN, el presidente del Barça fue preguntado por su ex futbolista y no se mordió la lengua: “espero que el capítulo de Leo Messi en el club no haya terminado, es nuestra responsabilidad encontrar un momento para arreglarlo, todavía está abierto y no se ha cerrado”, alegó Joan Laporta con una frase que, sin ningún tipo de tapujos, le vuelve a abrir la puerta del equipo culé al tantas veces Balón de Oro.

Estas palabras tampoco deben haber sentado nada bien en el seno del París Saint Germain y en especial a Nasser Al-Khelaïfi. El mandamás del PSG, pese a que se llegó a rumorear con la salida del argentino del Parque de los Príncipes, ha dejado claro que quiere a Messi y no solo por su rendimiento deportivo, que esta temporada ha sido bajo y lejos de lo esperado, sino también por el aspecto comercial, ya que la figura del crack genera cerca de 700 millones de euros y ha supuesto récords de ingresos en otros conceptos fuera de lo puramente futbolístico.

Xavi lo pide

De hecho, el periodista especializado en el Barcelona Miquel Blázquez ha publicado recientemente que Xavi Hernández ha pedido el fichaje de Leo Messi expresamente. Al parecer, el míster le ha dicho a Laporta que esté atento a la temporada que viene, momento en el que el ‘10’ termina su contrato con el PSG, para repescarlo.