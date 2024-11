Míchel rompe el trato con el Barça, sus jefes le dan 15 millones y el Girona complica el mercado culé

Si bien era una de las dudas de esta temporada para Míchel y el Girona, su paso al frente ya tiene respaldo, de modo que el jugador del Barça tendrá que esperar. O quizá ni se haga, lo que puede poner en serios aprietos el mercado del Barça.

Uno de los grandes fichajes de este verano, como fue Donny Van de Beek, jugador por el que pagó el Girona 500.000 euros pero puede llegar a costarle a los gironins 15 millones de euros, está empezando a reencontrarse, lo que lo sitúa por delante de Oriol Romeu, con contrato con el Barça y del que ya no están tan seguros en Montilivi.

Una lesión y minutos para un jugador diferencial para Míchel

Tenía claro Míchel que el fichaje de Van de Beek (que, no lo olvidemos, llegaba a LaLiga EA Sports, rebotado de mil sinsabores pero con el eco de haber sido un futbolista fantástico -de hecho tuvo contrato casi firmado con el Real Madrid-) era una buena apuesta y poco a poco lo está confirmando.

Titular en todos los últimos partidos del equipo en los últimos tiempos, el regreso de Romeu al once, que ya se produjo ante el Getafe, abre a Míchel a más posibilidades en la medular, pero solo por el momento. En lo que respecta al verano quizá no apuesten por el de Ulldecona, cedido por el Barça, toda vez que falta por volver Iván Martín, no todos caben y el City Group sí pagará por Van de Beek, pero no por Romeu. O lo que es lo mismo, Martín y Van de Beek ya no obligan a toda costa comprar a Romeu, que solo seguirá a coste 0.

El precio lo es todo

Porque Van de Beek es ya titular indiscutible para Míchel y aunque puede jugar más adelantado -como lo hizo ante el Getafe- ha solido ser un centrocampista organizador, una faceta para la que se recuperó a Romeu este verano en calidad de cedido, pero cuya continuidad, con el neerlandés recuperado para la causa, depende del precio que fije el Barça.

Recordemos que Romeu tiene contrato hasta 2026 con el FC Barcelona, y ha asegurado que no va a renunciar a él, de modo que la falta de interés gironin en gastar dinero en Romeu, un dinero que sí invertirán en Van de Beek, hace que se le complique la vida al Barcelona.

Cabe recordar que el de los Países Bajos solo llegará a un precio de 15 millones bajo variables muy complejas -lo más probable es que cueste en torno a 5 millons- y que, en todo caso, está avalado por el City Group, no así el futbolista del Barça.