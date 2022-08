Morata revienta el plan de Simeone: sorpresa, Griezmann está fuera

El Atlético de Madrid sigue teniendo en la lista de jugadores transferibles a Álvaro Morata… al menos de momento. Eso, si el Cholo Simeone no se arrepiente porque visto el rendimiento que ha dado el delantero rojiblanco en esta pretemporada y, especialmente, en el último partido de preparación, en condiciones normales se habría ganado un puesto en el once titular del primer partido de Liga.

Morata ofreció una auténtica exhibición de poderío y de facilidad goleadora en el partido que sirvió para cerrar la pretemporada del Atlético de Madrid y no ante un rival cualquiera, sino ante un equipo de los grandes de Europa como la Juventus, precisamente el sitio del que procede el ariete y donde tanto se ha rumoreado que podría terminar regresando por tercera vez en su carrera deportiva. Simeone, sorprendentemente ya que no es un jugador precisamente de su mayor agrado, apostó por meter a Morata como el delantero titular de referencia del equipo y el madrileño no falló. Asumió con naturalidad los galones, se echó al equipo a la espalda y lideró la victoria con un increíble hattrick. Tres goles en poco más de una hora y justo una semana antes del debut en Liga del equipo suponen un revés total a los planes de Simeone y también un serio aviso tanto a Joao Felix como a Griezmann de que el puesto va a estar muy caro.

En la Juve, a quien Morata le metió el hattrick, estuvieron muy interesados en volver a hacerse con sus servicios y, de hecho, preguntaron en el Metropolitano por la disponibilidad del jugador, pero finalmente parece que todo cayó en saco roto y se ha ido olvidando.

Y es que el verano de Morata ha sido de lo más movido. Además de los constantes rumores de su marcha a la Juventus, también se le ha relacionado con otros equipos en las principales ligas europeas e incluso con el Barcelona. El ex jugador del Real Madrid llegó a ser una opción real para el Barça de Xavi antes de la llegada de Raphinha y sobre todo si se torcía el aterrizaje de Robert Lewandowski, aunque tras todos sus refuerzos ahora a Joan Laporta ya no se le pasa por la cabeza fichar a Morata.