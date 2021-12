Negativa del Real Madrid a Jürgen Klopp en enero: ‘en verano, veremos’

La situación de Vinícius Júnior y Rodrygo Goes tranquiliza al Real Madrid, que sabe que con ambos jugadores tiene la sartén por el mango si algún club se interesa por ellos. Las cláusulas de ambos son prohibitivas, de modo que solo hay una manera de acercarse a sendos jugadores brasileños: mediante una negociación con el club blanco. Por supuesto, Vini está fuera del alcance de todos los equipos del mundo, y su compatriota, si bien no saldrá del club merengue esta temporada, puede ser la excepción de la dupla, ya que interesa a Jürgen Klopp.

Ha sido el informador Fabrizio Romano quien ha puesto nombre y apellido al interés de los reds en la plantilla blanca, interés focalizado en Rodrygo y que iba encaminado a intentar una contratación en el próximo mercado de fichajes invernal, en el mes de enero, pero tal y como apunta el propio Romano, el Madrid habría respondido con una rotunda negativa a los ingleses; una, eso sí, que solo está vigente durante lo que resta de temporada.

Dicho de otra forma, el Madrid se niega a negociar la salida del extremo durante toda la campaña 2021/22 pero no se cierra a sentarse hablar de su salida para futuras campañas deportivas. Es verdad que no se han filtrado cantidades, pero se sabe por fuentes cercanas al club blanco que si el Liverpool o cualquier otro club desea hacerse con Rodrygo, deberá poner una suculenta cantidad encima de la mesa de negociación de la entidad propietaria del Santiago Bernabéu; una que deberá ser superior a 50 millones de euros (la cantidad que costó Rodrygo más un plus por su puesta a punto en la lite).

También es cierto que el carioca había sido el preferido de Ancelotti en la banda derecha durante amplias fases de la temporada, pero el paso al frente de Marco Asensio, mucho más consistente y decisivo en su juego que Rodrygo, y la recuperación de Gareth Bale, unido al hecho de que Kylian Mbappé llegará la próxima temporada y ocupará seguramente el costado diestro, hacen que Rodrygo ni mucho menos sea imprescindible; es más, por un precio importante, podría salir; ya saben, el Madrid ha respondido con un ‘‘en verano, veremos’.