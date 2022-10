Negocio redondo en el Bernabéu: renovación a punto y Haaland esperará

El día 17 de octubre Karim Benzema podría convertirse en el nuevo a las 20:30 hora española tendrá lugar en el Théâtre du Châtelet de París la entrega del sexagésimo Balón de Oro. Todas las quinielas dan como vencedor a Karim Benzema, quien el año pasado consiguió la Champions League, La Liga Santander, siendo pichichi en ambas competiciones, la UEFA National League con Francia, La Supercopa de España y además, su influencia a la hora de conseguir todos estos títulos fue fundamental, sin él nunca se sabrá si la selección y el conjunto blanco hubiesen ganado los mismos títulos, pero lo que está claro es que gracias al papel ‘9’ lo han logrado, ha sido importantísimo en la consecución de los títulos.

Sus principales rivales son Mohamed Salah, Sadio Mané, Vinicius Jr o Kevin de Bruyne ocuparán con él el podio del Balón de Oro 2022, pero, salvo sorpresa (se dice que ya se ha filtrado la lista de los 10 finalistas dando como ganador al galo), quedarán por detrás del delantero del Real Madrid. Karim Benzema es el gran favorito para llevarse el trofeo y eso implicará, además del reconocimiento mundial como mejor jugador de fútbol de la pasada campaña, la renovación automática con el conjunto blanco, así lo asegura el periodista Fabrizio Romano, quien señala que existe una cláusula en el contrato del atacante francés que le prorroga el contrato un año más automáticamente si consigue ganar el Balón de Oro.

Pues dicho, y casi hecho. Karim Benzema tacha los días en el calendario para levantar el Balón de Oro 2022 y prorrogar así un año más su vinculación con el Real Madrid. Una sociedad que, de todos modos, tampoco iba a terminarse en junio de 2023. Su contrato expira el próximo verano, pero el club y el jugador ya se han sentado en más de una ocasión para tratar su futuro. La sintonía entre todas las partes es total y el acuerdo entre ellos no iba a ser ningún problema, pero, por si acaso, el ex del Lyon tiene este as bajo la manga.

Erling Haaland

Una prórroga que le vincula con el Real Madrid hasta el año 2024, cuando el francés ya tendrá 36 años y Erling Haaland podría salir libre del Manchester City debido a las cláusulas de liberación que él mismo incluyó en el contrato con los citizens para ese año y el año 2025. Todo hace indicar que el noruego será quien sustituya al francés cuando éste decida dar un paso atrás. Su continuidad por muchos años en el Santiago Bernabéu depende de él mismo, como la de Modric y Kroos. Él será quien decida su futuro en todo momento, pero a la espera ya estaba Erling Haaland. El gran negocio de Florentino Pérez cada vez está más cerca de cumplirse.