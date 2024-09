Real Madrid se olvida de Alphonso Davies: como Marcelo, Ancelotti tiene al ideal; firma hasta 2027

Real Madrid está en búsqueda de confirmar su absoluta dominancia en LaLiga y próximamente en la Champions League, con Florentino Pérez en la toma de decisiones y Carlo Ancelotti desde la parte técnica. Los de Valdebebas no hicieron mucha bulla durante el mercado de traspasos, más bien aseguraron su futuro con los fichajes de Kylian Mbappé y Endrick. Ahora, el objetivo fue asegurar a un jugador apreciado por el DT y postergar el fichaje de Alphonso Davies.

La dirigencia del club blanco no se olvida de nadie, ni de uno que llega tiempo lesionado, ni siquiera de los que conforman 'La Fábrica'. El trato es imparcial y dice mucho del crecimiento del equipo que, con Carlo Ancelotti, sigue marcando la diferencia. En este caso, el que se ganó la confianza para una extensión de contrato es Ferland Mendy, lateral izquierdo, ya consagrado, que tiene para rato en Chamartín. Ya era un secreto a voces desde hace algunos meses, pero en las últimas horas se confirmó que su vínculo seguirá.

El periodista Fabrizio Romano había adelantado el pasado 25 de julio que la dirigencia del Madrid había llegado a un principio de acuerdo para renovar el vínculo con Ferland Mendy. Y después de semanas sin alguna noticia, el mismo comunicador afirmó que la extensión ya es un hecho, puesto que el francés seguirá jugando en el Santiago Bernabéu hasta junio de 2027.

⚪️🇫🇷 Real Madrid and Ferland Mendy, together until June 2027. ⤵️ https://t.co/0a4hsRf0F9