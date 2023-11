Ni Ancelotti, ni Florentino, ni Xabi Alonso lo ocultan: varapalo en Valdebebas por Arda Güler

Pese a que el futuro -al menos por el momento- de Arda Güler no corre peligro en el Real Madrid en un corto espacio de tiempo, sí preocupa en el club su situación. Lo hace por sus sucesivas lesiones, por la apuesta que supuso -20 millones de euros por un jugador que puso como condición ser parte del primer equipo; ambas estas circunstancias que por ejemplo el Barça no aceptó- y por su situación, que no termina de aclararse, lo cual agranda el problema en el contexto actual y el venidero.

Lesiones y sin fecha para su debut

Si ya de por sí es preocupante para el Real Madrid que el jugador que más ilusionó, junto a Jude Bellingham, por calidad en pretemporada esté fuera y aún no haya debutado por las lesiones, más lo hace que este ambiente haya hundido al jugador anímicamente, el cual, como el club, no ve la luz al final del túnel. Está claro que los blancos se lo toman con calma porque confían en su clase, pero su futuro es clave en la planificación, y ese aspecto sí empieza a meter presión sobre ex del Fenerbahçe.

A las puertas del parón navideño, Güler estará un tiempo de baja que quizá le aleje de los terrenos de juego hasta después de este, justo cuando empiezan las exigencias más duras en el calendario y cuando más cuesta eliminar del once y la rotación a jugadores que vienen rodados con la competición, y eso es problemático para Carlo Ancelotti. Pero también lo es para Florentino Pérez, quien ya trabaja en la planificación de la 24/25, donde los puestos en ataque van a estar muy ajustados y quizá deban salir de la plantilla uno o dos jugadores.

Creo firmemente que nuestro el mejor que tenemos en plantilla es Arda Guler y mira que tenemos a Don Jude Bellingham en plantilla.pic.twitter.com/Yp4NtbzE00 — TurcoMio (Homelander) (@TurcoMio) November 7, 2023

Por consiguiente y en a misma línea, si finalmente Xabi Alonso se hace con el equipo, Güler estará llamado a ser importante, pero, ¿en base a qué? Más allá de los excepcionales golpes de calidad que ha perfilado en los entrenamientos, el turco no lo ha demostrado en competición, y con jugadores como Vinicius, Rodrygo, Bellingham como adversarios por un puesto, pero también otros como Brahim, Joselu, Endrick (en 2024) o los hipotéticos Haaland y Mbappé, la decisión es compleja: ni todos caben ni es prudente quitar piezas de esta ecuación cuando el chaval no arranca ¿O sí?