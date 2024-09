Ni Barcelona tiene la fórmula; se reveló la clave del éxito del Real Madrid: dicho por una leyenda

Cristiano Ronaldo ya tiene 39 años y en Al Nassr sigue llegando su fútbol a un nivel importante, también lo está haciendo con el seleccionado portugués en la Nations League. Ya lleva 901 goles oficiales y el 'Bicho' apunta a seguir batiendo su propio récord, así como con camiseta de Real Madrid se encargó de dejar su sello característico. Ese mismo lo dejó cuando se refirió a la clave del Real para ganar múltiples títulos.

Los años pasan y Florentino Pérez sigue innovando el equipo, junto a Carlo Ancelotti solo han cosechado éxitos y esto no viene de ahora, sino desde hace un tiempo. La solidez que el conjunto merengue ha demostrado se remonta incluso desde que Cristiano Ronaldo arribó al Santiago Bernabéu, pues el extremo no pierde el foco y, a pesar de que ya no forme del plantel, su mentalidad es clara. Se decanta por el Madrid y su forma típica de conseguir lo que está a su paso.

Lo del Madrid no es suerte

Champions League, Liga, Supercopa de Europa, Mundial de Clubes, Supercopa de España. Real Madrid logró alzarse con cinco trofeos el curso anterior, confirmando que actualmente está por encima de otros clubes. Cristiano Ronaldo lo admitió y se lo comentó a Río Ferdinand: “La gente dice que tiene suerte en la Champions pero no, no tiene suerte”.

El mejor club para CR7

Ronaldo ganó hasta 5 Champions con el elenco galáctico, levantó algunos Balones de Oro y premios The Best. Su paso por España dejó un grato recuerdo para los hinchas, como así para él mismo, pues se convirtió en el máximo goleador de la historia del club. “Es simplemente el mejor club de la historia del fútbol”, enfatizó el portugués.

El valor agregado del equipo

Son 450 los goles que tiene CR7 con el Madrid, una cifra además de histórica, difícil de alcanzar, tomando en cuenta que dedicó gran parte de su carrera a vestir los colores merengues. Cristiano siguió dando las mejores referencias de su exequipo e incluso se animó a revelar lo que hace diferente al club: “En el Bernabéu hay un aura diferente”.