Ni Hummels ni Rabiot: Barça no ficha gratis; Deco aplica otro plan: La Masia, responsable

La crisis económica que tiene a maltraer al Barça hizo que en este mercado de pases el conjunto culé no sumará a su plantilla ningún agente libre. En esta oportunidad, el presidente Joan Laporta no aplicó la estrategia que hizo años anterior para fichar a Gündogan, Iñigo Kessié, Christensen o Marcos Alonso, por mencionar algunos.

En esta oportunidad, el club culé priorizó otros intereses para cumplir con los pedidos del técnico alemán Hansi Flick.

Sin embargo, no deja de llamar la atención que FC Barcelona no pudo llegar a un acuerdo con Mario Hermosillo, el ex Aleti que sonó como posible refuerzo y finalmente acabó en la Roma.

Misma situación para Guido Rodríguez, el volante que tenía todo acordado con el equipo catalán pero luego de que Laporta destituyera a Xavi Hernández sus chances de esfumaron y terminó en el West Ham de Julen Lopetegui.

West Ham United is delighted to confirm the signing of Argentina international, FIFA World Cup and two-time Copa América winner Guido Rodríguez 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/F7eIG12mT3 — West Ham United US (@WestHam_US) August 6, 2024

Quizás el caso más resonante fue el de Adrien Rabiot, que tras quedar libre de Juventus coqueteó hasta último momento con la chance de sumarse a la plantilla de Flick pero, finalmente, se une al proyecto de Roberto De Zerbi en Olympique de Marsella.

Lo cierto es que Hansi Flick eligió prescindir de esos nombres para utilizar más a los canteranos y darles una nueva oportunidad a futbolistas como Eric García o Ansu Fati.

Derrota en Champions

El FC Barcelona no arrancó de la mejor forma en la nueva liguilla de Champions League y perdió 2-1 en su visita a Mónaco.

Los goles del equipo local los marcaron Maghnes Akliouche y George Ilenikhena, mientras que Lamine Yamal había anotado el empate transitorio.

El conjunto culé tuvo que luchar desde el minuto 9 por la temprana expulsión de Eric García y desde ese momento el trámite se le hizo cuesta arriba. A pesar de que contó con chances de empatar, Mónaco fue justo ganador del partido.