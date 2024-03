Ni los 200M de Lamine Yamal ni los 70M de De Jong: al descubierto la venta favorita de Joan Laporta

Hace ya varios meses que en el seno del Barça se habla de múltiples posibles salidas en forma de venta de cara al próximo mercado de verano. Pese a que tradicionalmente el conjunto culé no ha sido un club vendedor, la realidad económica ha llevado a Joan Laporta a tener que asumir que en el próximo mercado deberá haber alguna salida que aporte una cantidad importante de dinero. En este sentido, el elegido sería Raphinha que, como cuentan desde Barcelona, es un objetivo de la Saudi Pro League, la cual se ha unido al interés de la Premier League en el brasileño.

La venta menos dolorosa en ‘can Barça’

Como ya confirmó recientemente en una entrevista para el pódcast de Barça One, el Barcelona recibió una oferta del PSG de 200 millones de euros por Lamine Yamal, la cual quedó totalmente descartada por parte de los culés. Por otro lado el presidente culé también habló de ofertas por Araujo o De Jong, de las cuales no dio una cifra, pero que, como ya os contamos, rondarían los 70 millones. Sin embargo, el club ve a los tres futbolistas como unas piezas intocables de cara al futuro y su venta no se plantea.

Es por este motivo que Raphinha sí que aparece como la venta ideal para el Barça. El brasileño podría dejar una cantidad que oscile entre los 60 y los 90 millones de euros en caso de aceptar la propuesta de Arabia Saudí, donde, siempre y cuando aceptara, seguiría los pasos de su compatriota y amigo Neymar.

Pieza clave, pero de fácil despedida

Pese a que, a priori, la venta de Raphinha parece la menos dolorosa, la realidad es que el brasileño se ha convertido en una pieza especialmente relevante para Xavi. El ex del Leeds ha demostrado una versatilidad para jugar, tanto en banda como por dentro, que le ha dado la oportunidad de jugar más minutos partiendo por detrás de Lewandowski.

Sin embargo, pese a haber ganado cierto peso, la aportación del brasileño en materia de goles no es la mejor, pues solamente ha marcado 5 goles y ha repartido 10 asistencias, unas cifras, especialmente las goleadoras, que se quedan cortas para un jugador que llegó costando más de 60 millones y cuyo salario es de los mejores de la plantilla. De modo que su venta parece la mejor opción de Joan Laporta.